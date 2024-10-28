Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару
Киев • УНН
Ратан Тата, руководитель Tata Group, завещал более $100 млн своей немецкой овчарке и двум сотрудникам. Его родственники получат только часть поместья.
Индийский миллионер-бизнесмен Ратан Тата оставил состояние больше чем в 100 миллионов долларов своей любимой собаке, дворецкому и повару. Об этом пишет The Sun, передает УНН.
Детали
Магнат Jaguar, Land Rover и Tetley умер в начале этого месяца в возрасте 86 лет, После его смерти выяснилось, что большую часть его состояния унаследует его немецкая овчарка Тито.
Перед своей смертью бизнесмен решил, что достойной троицей его наследства будут его лучший друг - собака Тито, его многолетний дворецкий и помощник Конар Суббиах и его повар Раджан Шоу.
А его брат Джимми Тата и две сводные сестры Ширин и Дианна Джеджибхой унаследуют только часть его обширного поместья.
В своем завещании Тата четко указал, что Тито будет обеспечен "неограниченным уходом" до конца жизни, сообщает The Times.
Собака была рядом с индийским бизнесменом до последних дней его жизни.
Сухел Сет, близкий друг Таты, назвал сумму, выделенную всем трем сторонам, щедрой. Он сказал: "Он сделал для них очень, очень щедрые пожертвования".
Tata Group, которую он возглавлял более двух десятилетий, является одной из крупнейших индийских компаний с годовым доходом более 100 млрд долларов.
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