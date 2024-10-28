Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

69-летний актер "Криминального чтива" сидел на пассажирском сиденье черного автомобиля в черной сетчатой кепке "Лос-Анджелес Доджерс" во время воскресной поездки в Лос-Анджелесе. В то же время актер продолжает бороться с афазией и деменцией.

Пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Брюс Уиллис улыбался во время воскресной поездки в Лос-Анджелесе. Звезда "Крепкого орешка" выглядел расслабленным и оптимистичным, - Уиллиса заметили, когда он сидел на пассажирском сиденье черного автомобиля в черной сетчатой кепке "Лос-Анджелес Доджерс".



Справка

Лос-Анджелес Доджерс (Los Angeles Dodgers) - профессиональная бейсбольная команда, базирующаяся в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния. Команда является членом Западного Дивизиона, Национальной бейсбольной лиги, Главной бейсбольной лиги.

В воскресенье "Доджерс" обыграли "Нью-Йорк Янкиз" со счетом 4-2 и вышли вперед в Мировой серии со счетом 2-0.

Здоровье Уиллиса

Выход Уиллиса состоялся менее чем через две недели после того, как жена Брюса Уиллиса, модель Эмма Хеминг опубликовала в Instagram ретро-снимок себя и Уиллиса, подписав его: "Делали селфи, когда у них еще не было имен".

В сентябре 61-летняя Мур сообщила поклонникам о состоянии здоровья своего бывшего мужа во время выступления на "Шоу Дрю Бэрримор", сказав, что "учитывая обстоятельства, он находится в стабильном состоянии".

В посте от 22 августа в Instagram Stories Румер Уиллис поделилась изображением, на котором она держит отца за руку, отвечая на вопрос о том, как актер чувствует себя на фоне проблем со здоровьем.

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