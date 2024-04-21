Первой внучке Брюса Уиллиса исполнился год: родители показали первые фото девочки

Внучке Брюса Уиллиса и Деми Мур исполнился год. Ее мама показала праздничные фото в Instagram, пишет УНН.

Детали

Румер Уиллис, старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, показала фото их единственной внучки – годовалой Луэтты. Она показала как свежий снимок девочки, так и ее фото с дедушкой и бабушкой, а также поделилась самыми первыми ее фотографиями - кадрами, снятыми при рождении Луэтты.

О, моя маленькая нежная доченька, я не могу поверить, что тебе год. Этот год с тобой был лучшим в моей жизни. Лу, я никогда не знала такой любви, как твоя - написала Румер.

Отцом Луэтты является музыкант Дерек Ричард Томас. Его Румер поблагодарила за "лучший подарок" в первый день рождения их первенца.