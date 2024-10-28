Брюс Вілліс у Лос-Анджелесі: на тлі боротьби з афазією зірка посміхається та одягає кепку "Лос-Анджелес Доджерс"
Київ • УНН
69-річного актора помітили в автомобілі в Лос-Анджелесі, де він виглядав усміхненим та розслабленим. Зірка "Міцного горішка" продовжує боротися з афазією та деменцією, але за словами близьких перебуває у стабільному стані.
69-річний актор "Кримінального чтива" сидів на пасажирському сидінні чорного автомобіля в чорній сітчастій кепці "Лос-Анджелес Доджерс" під час недільної поїздки в Лос-Анджелесі. Водночас актор продовжує боротися з афазією та деменцією.
Пише УНН із посиланням на DailyMail.
Брюс Вілліс усміхався під час недільної поїздки в Лос-Анджелесі. Зірка "Міцного горішка" виглядав розслабленим і оптимістичним, - Вілліса помітили, коли він сидів на пасажирському сидінні чорного автомобіля в чорній сітчастій кепці "Лос-Анджелес Доджерс".
Довідка
Лос-Анджелес Доджерс (Los Angeles Dodgers) - професійна бейсбольна команда, що базується в місті Лос-Анджелес у штаті Каліфорнія. Команда є членом Західного Дивізіону, Національної бейсбольної ліги, Головної бейсбольної ліги.
У неділю "Доджерс" обіграли "Нью-Йорк Янкіз" з рахунком 4-2 і вийшли вперед у Світовій серії з рахунком 2-0.
Здоров’я Вілліса
Вихід Вілліса відбувся менш ніж через два тижні після того, як дружина Брюса Вілліса, модель Емма Гемінг опублікувала в Instagram ретро-знімок себе і Вілліса, підписавши його: "Робили селфі, коли у них ще не було імен".
У вересні 61-річна Мур повідомила шанувальникам про стан здоров'я свого колишнього чоловіка під час виступу на "Шоу Дрю Беррімор", сказавши, що "з огляду на обставини, він перебуває у стабільному стані".
У пості від 22 серпня в Instagram Stories Румер Вілліс поділилася зображенням, на якому вона тримає батька за руку, відповідаючи на запитання про те, як актор почувається на тлі проблем зі здоров'ям.
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