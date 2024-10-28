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Брюс Вілліс у Лос-Анджелесі: на тлі боротьби з афазією зірка посміхається та одягає кепку "Лос-Анджелес Доджерс"

Київ • УНН

 • 114225 перегляди

69-річного актора помітили в автомобілі в Лос-Анджелесі, де він виглядав усміхненим та розслабленим. Зірка "Міцного горішка" продовжує боротися з афазією та деменцією, але за словами близьких перебуває у стабільному стані.

Брюс Вілліс у Лос-Анджелесі: на тлі боротьби з афазією зірка посміхається та одягає кепку "Лос-Анджелес Доджерс"

69-річний актор "Кримінального чтива" сидів на пасажирському сидінні чорного автомобіля в чорній сітчастій кепці "Лос-Анджелес Доджерс" під час недільної поїздки в Лос-Анджелесі. Водночас актор продовжує боротися з афазією та деменцією.

Пише УНН із посиланням на DailyMail.

Брюс Вілліс усміхався під час недільної поїздки в Лос-Анджелесі. Зірка "Міцного горішка" виглядав розслабленим і оптимістичним, - Вілліса помітили, коли він сидів на пасажирському сидінні чорного автомобіля в чорній сітчастій кепці "Лос-Анджелес Доджерс".

Довідка

Лос-Анджелес Доджерс (Los Angeles Dodgers) - професійна бейсбольна команда, що базується в місті Лос-Анджелес у штаті Каліфорнія. Команда є членом Західного Дивізіону, Національної бейсбольної ліги, Головної бейсбольної ліги.

У неділю "Доджерс" обіграли "Нью-Йорк Янкіз" з рахунком 4-2 і вийшли вперед у Світовій серії з рахунком 2-0.

Здоров’я Вілліса

Вихід Вілліса відбувся менш ніж через два тижні після того, як дружина Брюса Вілліса, модель Емма Гемінг опублікувала в Instagram ретро-знімок себе і Вілліса, підписавши його: "Робили селфі, коли у них ще не було імен".

У вересні 61-річна Мур повідомила шанувальникам про стан здоров'я свого колишнього чоловіка під час виступу на "Шоу Дрю Беррімор", сказавши, що "з огляду на обставини, він перебуває у стабільному стані".

У пості від 22 серпня в Instagram Stories Румер Вілліс поділилася зображенням, на якому вона тримає батька за руку, відповідаючи на запитання про те, як актор почувається на тлі проблем зі здоров'ям.

Першій онучці Брюса Вілліса виповнився рік: батьки показали перші фото дівчинки21.04.24, 19:51 • 113515 переглядiв

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