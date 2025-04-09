Land Rover

Во Львове автомобиль столкнулся с поездом, пострадали два человека

Во Львове на нерегулируемом железнодорожном переезде автомобиль KIA Rio столкнулся с поездом, в результате чего пострадали 65-летний водитель и его 64-летний пассажир. Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.