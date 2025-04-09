Количество владельцев авто, подпадающих под "налог на роскошь", выросло на 38%. Они уплатили почти 220 млн грн налога, больше
всего - в Киеве.
Ратан Тата, руководитель Tata Group, завещал более $100 млн своей немецкой овчарке и двум сотрудникам. Его родственники получат
только часть поместья.
В августе 2024 года украинцы приобрели новых легковых автомобилей на 15 млрд грн, что на 45% больше, чем в прошлом году. Самыми
популярными марками стали BMW, Toyota и Mercedes-Benz.
В деле об утечке "слива данных" в НАБУ обнаружены флешки в автомобиле Биркадзе. По мнению детективов, на них могут быть
доказательства совершения правонарушения. Впрочем суд запретил их изъятие из-за недоказанности необходимости.
В Киеве водитель Land Rover, который въехал в канаву, находился в состоянии алкогольного опьянения, а полиция составила на него
протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения.
Во Львовской области в результате столкновения автомобилей на автодороге Бибрка-Бурштын пострадали три человека, в том числе 2-летняя девочка.
Ассоциация автопроизводителей Украины опубликовала список Министерства экономики моделей автомобилей, которые будут облагаться
"налогом на роскошь" в 2024 году.
Во Львове на нерегулируемом железнодорожном переезде автомобиль KIA Rio столкнулся с поездом, в результате чего пострадали
65-летний водитель и его 64-летний пассажир. Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.
Один человек погиб и трое травмированных в результате автостолкновения в Червонограде.