Где за элитные автомобили платят больше всего налогов - новые данные

Налог на элитные автомобили в этом году принес в бюджет на 2,5 млн грн больше, чем в прошлом году — более 95 млн грн, и лидируют в рейтинге по наибольшим суммам Киев и Днепропетровская область, сообщили в Государственной налоговой службе в понедельник, пишет УНН.

Детали

"За 5 месяцев этого года владельцы элитных автомобилей уже уплатили 95,3 млн грн транспортного налога. Это на 2,5 млн грн больше соответствующего показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Транспортный налог уже уплатили более 5,6 тысячи человек.

Наибольшие суммы поступили от автовладельцев:

Киева - 29,5 млн грн;

Днепропетровской области - 9 млн грн;

Одесской области - 8,3 млн грн;

Львовской области - 6,3 млн гривен.

Кто платит налог

Транспортный налог уплачивают владельцы легковых автомобилей, выпущенных не более 5 лет назад. Среднерыночная стоимость таких автомобилей должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в 2025 году - 3 млн грн).

Ставка транспортного налога - 25 тыс. грн за каждый автомобиль.

На какие элитные автомобили есть налог в этом году

Перечень легковых автомобилей определяет Минэкономики, полный список размещает на своем официальном веб-сайте ежегодно до 1 февраля налогового (отчетного) года.

В 2025 году в перечень попали такие марки автомобилей: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.