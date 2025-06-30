Де за елітні авто платять найбільше податків - нові дані
Київ • УНН
Власники елітних автомобілів в Україні сплатили 95,3 млн грн транспортного податку за п'ять місяців, що перевищує минулорічний показник. Понад 5,6 тисячі осіб здійснили цю сплату, найбільші суми надійшли з Києва, Дніпропетровщини, Одещини та Львівщини.
Податок на елітні авто цього року приніс до бюджету на 2,5 млн грн більше, ніж торік - понад 95 млн грн, і лідирують у рейтингу за найбільшими сумами Київ та Дніпропетровська область, повідомили у Державній податковій службі у понеділок, пише УНН.
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"За 5 місяців цього року власники елітних автомобілів вже сплатили 95,3 млн грн транспортного податку. Це на 2,5 млн грн більше відповідного показника минулого року", - ідеться у повідомленні.
Транспортний податок наразі вже сплатили понад 5,6 тисячі осіб.
Найбільші суми надійшли від автовласників:
- Києва - 29,5 млн грн;
- Дніпропетровщини - 9 млн грн;
- Одещини - 8,3 млн грн;
- Львівщини - 6,3 млн гривень.
Хто платить податок
Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не більше ніж 5 років тому. Середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2025-му - 3 млн грн).
Ставка транспортного податку - 25 тис. грн за кожний автомобіль.
На які елітні автомобілі є податок цього року
Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки, повний список розміщує на своєму офіційному вебсайті щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.
У 2025 році до переліку потрапили такі марки автомобілів: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.