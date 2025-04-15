Ф'ючерси на американські фондові індекси та азійські акції різко впали після заяви Трампа про збереження масштабних тарифів. Падіння сталось на фоні побоювань глобальної економічної рецесії.
Tesla може легко пристосуватися до нових 25% мит на автомобілі, оскільки компанія менше залежить від іноземних компонентів. Акції Tesla зросли, коли акції інших автовиробників впали.
Кількість власників авто, які підпадають під "податок на розкіш", зросла на 38%. Вони сплатили майже 220 млн грн податку, найбільше - у Києві.
Міністр економіки Японії Едзі Муто планує візит до США для переговорів щодо звільнення від мит. Японія наголошує на важливості своєї високоякісної сталі та алюмінію для американського ринку.
Toyota планує побудувати новий завод Lexus у Шанхаї для виробництва електромобілів з 2027 року. Завод вироблятиме 100 000 автомобілів щорічно, а до 2035 року всі моделі Lexus стануть електричними.
США запровадили 10% мита на китайський імпорт, Пекін відповів обмеженнями на американські товари. Канада та Мексика отримали 30-денну відстрочку, а біржі відреагували різким падінням акцій азійських компаній.
Нові деталі виявили у справі Олега Друзя - планував купити розкішну віллу в Туреччині.
В Україні зареєстровано 27,9 тис. нових бензинових авто, що на 2% менше ніж торік. Mazda CX5 стала лідером продажів, а серед вживаних імпортованих авто перше місце посів Volkswagen Golf.
В Україні зареєстровано 23,9 тис. гібридних авто у 2023 році, що на 39% більше за попередній рік. Toyota RAV-4 лідирує серед нових, а Ford Fusion - серед вживаних гібридів.
Boeing, Google та інші великі американські компанії пожертвували по $1 млн на інавгураційний фонд Дональда Трампа. До списку донорів також приєдналися Meta, Amazon, Uber, Ford, GM, Toyota та Chevron.
Тім Кук планує особисто пожертвувати 1 млн доларів інавгураційному комітету Дональда Трампа. Інавгураційний комітет має на меті зібрати понад 150 млн доларів від різних компаній та осіб.
Прикордонники у пункті пропуску "Нижанковичі" знайшли 61 золотий злиток у підлокітнику Toyota. 37-річна донеччанка та її пасажир не змогли пояснити походження золота вартістю 6 млн грн.
Китайські автовиробники досягли рекордних показників продажів у 2024 році, але очікують складний 2025 рік. Зростання ринку сповільниться до 2% через торговельну напруженість та жорстку конкуренцію.
RENAULT Duster залишається лідером продажів нових автомобілів в Україні у грудні 2024 року з 495 проданими одиницями.
У 2024 році українці придбали 69,6 тис. нових автомобілів, що на 14% більше ніж у 2023. Toyota лідирує серед брендів, а найпопулярнішою моделлю став RENAULT Duster.
114-та окрема бригада ТРО отримала від Київської області 7 пікапів Toyota Hilux, 31 квадрокоптер та генератори. Загальна сума допомоги військовим від Київщини цього року перевищила 1 млрд грн.
Toyota Motor Північної Америки пожертвує $1 млн на інавгураційні заходи Дональда Трампа. Ford та GM також виділять по мільйону та нададуть автомобілі для святкування.
Німецький автогігант Volkswagen планує масштабну оптимізацію до 2030 року, скоротивши третину персоналу. Компанія не закриватиме заводи, але зменшить виробничі потужності та урізає зарплати менеджменту.
Honda і Nissan підписали угоду про створення спільного холдингу, який вийде на біржу в 2026 році. Об'єднана компанія стане третім найбільшим автовиробником у світі після Toyota і Volkswagen.
ЗМІ повідомляють про можливе злиття Nissan і Honda для створення нової холдингової компанії. Об'єднана компанія з Mitsubishi зможе продавати понад 8 млн авто щорічно, конкуруючи з Toyota та Volkswagen.
24-річний водій Toyota у стані алкогольного сп'яніння збив на смерть жінку на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Правоохоронці затримали винуватця та його 19-річного пасажира, обидва були напідпитку.
У жовтні українці придбали понад 1,9 тис. гібридних автомобілів, що на 7% більше ніж торік. Найпопулярнішими моделями стали Toyota RAV-4 серед нових та Ford Fusion US серед вживаних авто.
Депутат Київради Сергій Мамоян загинув.
За даними Укравтопром, витрати українців на нові легкові авто зросли на 21% порівняно з минулим роком. Половина суми припала на п'ять марок, з яких Toyota лідирує з 14 млрд грн.
У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні. Toyota залишається лідером ринку з 840 проданими автомобілями, а бестселером місяця став Renault Duster.
З понад 78 тисяч виданих транспортних ліцензій в Україні 72,8% залишаються дійсними, а 27,2% втратили чинність. Найбільше ліцензій видано у 2022 році, переважно для міжнародних вантажних перевезень.
У серпні 2024 року українці придбали нових легкових автомобілів на 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік. Найпопулярнішими марками стали BMW, Toyota та Mercedes-Benz.
У липні в Україні зареєстровано майже 2,4 тис. гібридних авто, що на 56% більше, ніж торік. Лідером серед нових гібридів стала Toyota RAV-4, а серед вживаних - Ford Fusion US.
В Єревані вантажівка врізалася в автобус, а потім у припаркований автомобіль і перекинулася. 17 постраждалих доставлено до лікарень, деяким надано допомогу на місці.
У Києві минулої доби сталося три смертельні ДТП за участю пішоходів. Двоє загиблих переходили дорогу по нерегульованих переходах, один - у недозволеному місці. За всіма фактами розпочато кримінальні провадження.