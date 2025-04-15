$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19422 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 134079 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 125272 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126719 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125234 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127832 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192394 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76762 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164012 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115347 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 36901 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 47760 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48245 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38021 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 20900 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 15865 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38690 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48910 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 134094 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 192401 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 1422 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10329 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12540 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108398 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110061 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Toyota

Новини по темi

Світові акції падають, оскільки Трамп не збирається пом’якшувати свою митну політику - FT

Ф'ючерси на американські фондові індекси та азійські акції різко впали після заяви Трампа про збереження масштабних тарифів. Падіння сталось на фоні побоювань глобальної економічної рецесії.

Новини Світу • 7 квітня, 10:50 • 10036 перегляди

Ілон Маск не постраждає від мита на авто у 25%: Tesla менше залежить від імпорту

Tesla може легко пристосуватися до нових 25% мит на автомобілі, оскільки компанія менше залежить від іноземних компонентів. Акції Tesla зросли, коли акції інших автовиробників впали.

Новини Світу • 28 березня, 10:01 • 31670 перегляди

В Україні зросла кількість власників елітних авто: сплатили 220 млн грн транспортного податку

Кількість власників авто, які підпадають під "податок на розкіш", зросла на 38%. Вони сплатили майже 220 млн грн податку, найбільше - у Києві.

Суспільство • 14 березня, 12:55 • 16803 перегляди

Міністр економіки Японії планує візит до США для переговорів щодо мит

Міністр економіки Японії Едзі Муто планує візит до США для переговорів щодо звільнення від мит. Японія наголошує на важливості своєї високоякісної сталі та алюмінію для американського ринку.

Новини Світу • 20 лютого, 11:59 • 20281 перегляди

Toyota відкриває новий завод Lexus у Шанхаї: що відомо про масштабний проект

Toyota планує побудувати новий завод Lexus у Шанхаї для виробництва електромобілів з 2027 року. Завод вироблятиме 100 000 автомобілів щорічно, а до 2035 року всі моделі Lexus стануть електричними.

Новини Світу • 5 лютого, 15:16 • 34902 перегляди

Мексика і Канада на паузі, а проти Китаю сьогодні починають діяти мита: як реагують світові ринки

США запровадили 10% мита на китайський імпорт, Пекін відповів обмеженнями на американські товари. Канада та Мексика отримали 30-денну відстрочку, а біржі відреагували різким падінням акцій азійських компаній.

Економіка • 4 лютого, 11:53 • 230785 перегляди

Головний психіатр ЗСУ Друзь планував придбати віллу у Туреччині за €650 тисяч: джерело повідомило нові подробиці справи

Нові деталі виявили у справі Олега Друзя - планував купити розкішну віллу в Туреччині.

Кримінал та НП • 25 січня, 11:29 • 32823 перегляди

Які авто з бензиновими двигунами купували українці у 2024: несподівані лідери

В Україні зареєстровано 27,9 тис. нових бензинових авто, що на 2% менше ніж торік. Mazda CX5 стала лідером продажів, а серед вживаних імпортованих авто перше місце посів Volkswagen Golf.

Економіка • 17 січня, 16:33 • 43888 перегляди

Які гібридні авто обирали українці у 2024 році: названо бестселери

В Україні зареєстровано 23,9 тис. гібридних авто у 2023 році, що на 39% більше за попередній рік. Toyota RAV-4 лідирує серед нових, а Ford Fusion - серед вживаних гібридів.

Економіка • 10 січня, 10:30 • 25897 перегляди

Boeing та інші гіганти жертвують мільйони на інавгурацію нового президента США

Boeing, Google та інші великі американські компанії пожертвували по $1 млн на інавгураційний фонд Дональда Трампа. До списку донорів також приєдналися Meta, Amazon, Uber, Ford, GM, Toyota та Chevron.

Новини Світу • 10 січня, 07:45 • 25742 перегляди

Генеральний директор Apple пожертвує 1 млн доларів на інавгурацію Трампа - ЗМІ

Тім Кук планує особисто пожертвувати 1 млн доларів інавгураційному комітету Дональда Трампа. Інавгураційний комітет має на меті зібрати понад 150 млн доларів від різних компаній та осіб.

Новини Світу • 4 січня, 19:26 • 36901 перегляди

На Львівщині жінка намагалася перевезти через кордон 61 злиток золота у підлокітнику авто

Прикордонники у пункті пропуску "Нижанковичі" знайшли 61 золотий злиток у підлокітнику Toyota. 37-річна донеччанка та її пасажир не змогли пояснити походження золота вартістю 6 млн грн.

Кримінал та НП • 2 січня, 21:13 • 52562 перегляди

Китайський авторинок: рекордні продажі 2024 та тривожні прогнози на 2025

Китайські автовиробники досягли рекордних показників продажів у 2024 році, але очікують складний 2025 рік. Зростання ринку сповільниться до 2% через торговельну напруженість та жорстку конкуренцію.

Економіка • 2 січня, 14:16 • 25663 перегляди

ТОП-10 найпопулярніших нових авто в Україні: хто очолив рейтинг у грудні

RENAULT Duster залишається лідером продажів нових автомобілів в Україні у грудні 2024 року з 495 проданими одиницями.

Економіка • 2 січня, 09:00 • 27485 перегляди

За рік українці придбали майже 70 тис. нових авто

У 2024 році українці придбали 69,6 тис. нових автомобілів, що на 14% більше ніж у 2023. Toyota лідирує серед брендів, а найпопулярнішою моделлю став RENAULT Duster.

Суспільство • 1 січня, 08:12 • 27133 перегляди

Нова допомога захисникам від Київщини: 114-ї окремій бригаді ТРО передано пікапи Toyota, а також квадрокоптери і генератори

114-та окрема бригада ТРО отримала від Київської області 7 пікапів Toyota Hilux, 31 квадрокоптер та генератори. Загальна сума допомоги військовим від Київщини цього року перевищила 1 млрд грн.

Політика • 29 грудня, 10:15 • 48246 перегляди

Toyota виділить мільйон доларів на інавгурацію Дональда Трампа

Toyota Motor Північної Америки пожертвує $1 млн на інавгураційні заходи Дональда Трампа. Ford та GM також виділять по мільйону та нададуть автомобілі для святкування.

Економіка • 24 грудня, 23:35 • 23333 перегляди

Автогігант Німеччини оптимізує витрати: радикальні зміни у Volkswagen

Німецький автогігант Volkswagen планує масштабну оптимізацію до 2030 року, скоротивши третину персоналу. Компанія не закриватиме заводи, але зменшить виробничі потужності та урізає зарплати менеджменту.

Суспільство • 24 грудня, 12:34 • 14552 перегляди

Honda і Nissan оголосили про початок возз'єднання у спільний холдинг

Honda і Nissan підписали угоду про створення спільного холдингу, який вийде на біржу в 2026 році. Об'єднана компанія стане третім найбільшим автовиробником у світі після Toyota і Volkswagen.

Новини Світу • 24 грудня, 03:36 • 18429 перегляди

Nissan і Honda можуть об'єднатися: акції Nissan злетіли на майже 24%

ЗМІ повідомляють про можливе злиття Nissan і Honda для створення нової холдингової компанії. Об'єднана компанія з Mitsubishi зможе продавати понад 8 млн авто щорічно, конкуруючи з Toyota та Volkswagen.

Економіка • 18 грудня, 07:49 • 15277 перегляди

П'яний водій скоїв смертельну ДТП у Києві, а потім кинув авто і намагався втекти разом із пасажиром

24-річний водій Toyota у стані алкогольного сп'яніння збив на смерть жінку на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Правоохоронці затримали винуватця та його 19-річного пасажира, обидва були напідпитку.

Київ • 7 грудня, 13:59 • 25405 перегляди

Попит на гібридні авто в Україні зростає: які моделі обирають

У жовтні українці придбали понад 1,9 тис. гібридних автомобілів, що на 7% більше ніж торік. Найпопулярнішими моделями стали Toyota RAV-4 серед нових та Ford Fusion US серед вживаних авто.

Суспільство • 13 листопада, 12:57 • 15580 перегляди

Загинув депутат Київради Сергій Мамоян

Депутат Київради Сергій Мамоян загинув.

Суспільство • 4 листопада, 12:09 • 17822 перегляди

Українці цього року витратили на нові авто 93 млрд грн: які бестселери

За даними Укравтопром, витрати українців на нові легкові авто зросли на 21% порівняно з минулим роком. Половина суми припала на п'ять марок, з яких Toyota лідирує з 14 млрд грн.

Суспільство • 23 жовтня, 14:05 • 21248 перегляди

Ринок нових авто "охолов": за місяць продажі впали майже на третину

У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні. Toyota залишається лідером ринку з 840 проданими автомобілями, а бестселером місяця став Renault Duster.

Суспільство • 1 жовтня, 12:03 • 12782 перегляди

Кожна четверта транспортна ліцензія в Україні недійсна - Опендатабот

З понад 78 тисяч виданих транспортних ліцензій в Україні 72,8% залишаються дійсними, а 27,2% втратили чинність. Найбільше ліцензій видано у 2022 році, переважно для міжнародних вантажних перевезень.

Економіка • 30 вересня, 09:18 • 16307 перегляди

У серпні українці витратили 15 мільярдів гривень на купівлю авто

У серпні 2024 року українці придбали нових легкових автомобілів на 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік. Найпопулярнішими марками стали BMW, Toyota та Mercedes-Benz.

Економіка • 26 вересня, 15:50 • 16755 перегляди

Інтерес до гібридних авто в Україні за рік зріс на половину: назвали бестселери липня

У липні в Україні зареєстровано майже 2,4 тис. гібридних авто, що на 56% більше, ніж торік. Лідером серед нових гібридів стала Toyota RAV-4, а серед вживаних - Ford Fusion US.

Економіка • 13 серпня, 13:39 • 21511 перегляди

У Єревані 17 осіб госпіталізовано після зіткнення автобуса з вантажівкою

В Єревані вантажівка врізалася в автобус, а потім у припаркований автомобіль і перекинулася. 17 постраждалих доставлено до лікарень, деяким надано допомогу на місці.

Здоров'я • 11 серпня, 11:39 • 30001 перегляди

У Києві за добу в ДТП загинуло троє пішоходів

У Києві минулої доби сталося три смертельні ДТП за участю пішоходів. Двоє загиблих переходили дорогу по нерегульованих переходах, один - у недозволеному місці. За всіма фактами розпочато кримінальні провадження.

Київ • 7 серпня, 10:15 • 36813 перегляди