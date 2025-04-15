П'яний водій скоїв смертельну ДТП у Києві, а потім кинув авто і намагався втекти разом із пасажиром

24-річний водій Toyota у стані алкогольного сп'яніння збив на смерть жінку на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Правоохоронці затримали винуватця та його 19-річного пасажира, обидва були напідпитку.