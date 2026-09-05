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Toyota відклала запуск електричного Highlander - ЗМІ

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Toyota переносить запуск Highlander EV через фінальне тестування та доопрацювання. Запас ходу версій становитиме до 515 км.

Toyota відклала запуск електричного Highlander - ЗМІ

Toyota відклала запуск свого майбутнього Highlander EV. Виробництво мало розпочатися десь у 2026 році, але тепер може розпочатися на початку 2027 року. Про це УНН пише з посиланням на Motor1.com.

Деталі

Майбутньому електромобілю Toyota Highlander EV потрібно ще трохи доопрацювання, перш ніж він буде готовий до виходу на ринок. Запуск трирядного кросовера (SUV) Toyota був запланований на середину 2026 року. Тепер, схоже, потенційним покупцям доведеться чекати до середини чи навіть кінця 2027 року, щоби отримати його.

Згідно зі звітом Nikkei Asia, Toyota необхідно відкласти запуск лише на чотири місяці, а можливо, і на 12 місяців. Ця суттєва затримка пов'язана з фінальним тестуванням та доопрацюванням, оскільки Toyota не хоче випускати недороблений продукт.

Довгострокова стратегія розвитку електромобілів

Toyota не була явним лідером у сегменті електромобілів. Японський автовиробник поступово додавав електромобілі у свій модельний ряд, віддаючи перевагу гібридному підходу до своїх силових установок. Тим не менш, Highlander EV та інші моделі показують, що Toyota поступово освоює повністю електричний сегмент.

Highlander EV має стати однією з найпривабливіших пропозицій компанії в цьому сегменті. Це трирядний електромобіль-кросовер із впізнаваною та привабливою назвою. Базова передньопривідна модель має забезпечити запас ходу не менше 287 миль (приблизно 462 кілометри), а покращена версія з більш ємним акумуляторним блоком – понад 320 миль (приблизно 515 кілометрів).

Світові продажі Toyota падають четвертий місяць поспіль30.06.26, 09:59 • 4950 переглядiв

Юлія Шрамко

Авто
Техніка
Toyota
Японія