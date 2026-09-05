Toyota отложила запуск электрического Highlander - СМИ

Toyota отложила запуск своего будущего Highlander EV. Производство должно было начаться где-то в 2026 году, но теперь может начаться в начале 2027 года. Об этом УНН пишет со ссылкой на Motor1.com.

Детали

Будущему электромобилю Toyota Highlander EV требуется еще небольшая доработка, прежде чем он будет готов к выходу на рынок. Запуск трехрядного кроссовера (SUV) Toyota был запланирован на середину 2026 года. Теперь, похоже, потенциальным покупателям придется ждать до середины или даже конца 2027 года, чтобы получить его.

Согласно отчету Nikkei Asia, Toyota необходимо отложить запуск всего на четыре месяца, а возможно, и на 12 месяцев. Эта существенная задержка связана с финальным тестированием и доработкой, поскольку Toyota не хочет выпускать недоработанный продукт.

Долгосрочная стратегия развития электромобилей

Toyota не была явным лидером в сегменте электромобилей. Японский автопроизводитель постепенно добавлял электромобили в свой модельный ряд, отдавая предпочтение гибридному подходу к своим силовым установкам. Тем не менее Highlander EV и другие модели показывают, что Toyota постепенно осваивает полностью электрический сегмент.

Highlander EV должен стать одним из самых привлекательных предложений компании в этом сегменте. Это трехрядный электрический кроссовер с узнаваемым и привлекательным названием. Базовая переднеприводная модель должна обеспечить запас хода не менее 287 миль (примерно 462 километра), а улучшенная версия с более емким аккумуляторным блоком — более 320 миль (примерно 515 километров).

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