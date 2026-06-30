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Мировые продажи Toyota падают четвертый месяц подряд

Киев • УНН

 • 1942 просмотра

В мае мировые продажи Toyota снизились на 7,2% до 834 279 автомобилей из-за падения спроса в Китае на 31,7% и логистических проблем на Ближнем Востоке. В Японии и Индии продажи выросли благодаря новым моделям и снижению налогов.

Мировые продажи Toyota падают четвертый месяц подряд

Компания Toyota Motor Corp. сообщила в понедельник, что ее мировые продажи в мае снизились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 834 279 единиц, что стало четвертым месяцем подряд снижения, отражая вялый спрос в Китае, пострадавший от повышения цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на Kyodo News.

Детали

Экспорт из Японии на Ближний Восток в отчетном месяце упал на 65,9% до 7323 автомобилей, снижение наблюдается третий месяц подряд, вероятно, из-за сбоев в логистике, вызванных региональным конфликтом.

Мировое производство сократилось на 5,5% до 765 470 автомобилей, показав первое снижение за три месяца, согласно данным крупнейшего в мире автопроизводителя по объему производства.

Зарубежные продажи Toyota упали на 9,6% до 715 898 единиц, при этом продажи в Китае снизились на 31,7% до 102 299 автомобилей из-за сохраняющейся сложной рыночной конъюнктуры, сообщила компания.

Продажи в США снизились на 0,6% до 238 800 единиц, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом, несмотря на сохраняющийся высокий спрос на гибридные автомобили. На Ближнем Востоке продажи упали на 38,6% до 29 568 автомобилей.

Однако продажи в Японии выросли на 11,1% до 118 381 единицы, при этом спрос оставался высоким благодаря стабильным продажам новых моделей, включая внедорожник RAV4 и электромобиль bZ4X. Продажи в Индии также подскочили на 15,3% до 30 227 автомобилей благодаря снижению налогов на автомобили.

Зарубежное производство Toyota сократилось на 9,4% до 514 882 автомобилей, что стало первым снижением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за три месяца. Сокращение производства в Северной Америке и Европе связано с уменьшением количества рабочих дней. В Китае производство упало на 23% - до 98 536 автомобилей.

Внутреннее производство выросло на 3,7% до 250 588 единиц, что стало первым ростом за семь месяцев, чему способствовал запуск новых моделей.

Тем временем, мировые продажи восьми крупнейших японских автопроизводителей, включая Toyota, в мае снизились на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 966 434 автомобилей.

Продажи Honda Motor Co. упали на 4,9% до 283 623 единиц из-за ослабления спроса в Китае, в то время как Nissan Motor Co., испытывающая трудности, зафиксировала снижение продаж на 10,3% до 229 870 автомобилей.

Однако продажи Suzuki Motor Corp. выросли на 23,2% до 307 918 единиц благодаря высокому спросу в Индии, обусловленному снижением налогов и ростом на развивающихся рынках.

Мировое производство восьми автопроизводителей составило 1 903 550 автомобилей, что на 3,7% меньше, чем в прошлом году, тогда как внутреннее производство снизилось на 0,9% до 598 817 автомобилей.

Toyota вывела на рынок Европы новый RAV4 шестого поколения08.04.26, 19:47 • 10954 просмотра

Юлия Шрамко

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