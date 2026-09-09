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Financial Times

Після російського удару у Дніпрі з-під завалів будинку врятували 3 людини, серед них підліток

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

У Дніпрі рятувальники дістали з підвалу зруйнованого будинку трьох людей, серед них 15-річного хлопця. Двох дорослих госпіталізували.

Після російського удару у Дніпрі з-під завалів будинку врятували 3 людини, серед них підліток

У Дніпрі внаслідок російської атаки був понівечений приватний будинок, у підвалі якого опинилися 3 людини, зокрема 15-річний хлопець. Усіх вдалося дістати рятувальникам, двох дорослих госпіталізували, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

Деталі

До лікарні доправили 51-річного чоловіка та 52-річну жінку. 15-річний хлопець, який також перебував у зруйнованому будинку, госпіталізації не потребував.

Рятувальники дістали  з підвалу понівеченого ворожим ударом будинку трьох людей. Медики надають їм необхідну допомогу. Пожежу продовжують гасити

- повідомив начальник ОВА.

Внаслідок атаки у місті виникли кілька пожеж. Зокрема, загорілися склад із будівельними матеріалами та приватний будинок.

Загалом у Дніпрі пошкоджені понад 10 приватних будинків та щонайменше 1 багатоповерхівка. На місці продовжують працювати екстрені служби.

росія планує посилити удари по Україні взимку, серйозних переговорів до 2027 року не очікують – Bloomberg08.09.26, 23:58 • 9928 переглядiв

Степан Гафтко

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