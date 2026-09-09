Після російського удару у Дніпрі з-під завалів будинку врятували 3 людини, серед них підліток
Київ • УНН
У Дніпрі рятувальники дістали з підвалу зруйнованого будинку трьох людей, серед них 15-річного хлопця. Двох дорослих госпіталізували.
У Дніпрі внаслідок російської атаки був понівечений приватний будинок, у підвалі якого опинилися 3 людини, зокрема 15-річний хлопець. Усіх вдалося дістати рятувальникам, двох дорослих госпіталізували, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.
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До лікарні доправили 51-річного чоловіка та 52-річну жінку. 15-річний хлопець, який також перебував у зруйнованому будинку, госпіталізації не потребував.
Рятувальники дістали з підвалу понівеченого ворожим ударом будинку трьох людей. Медики надають їм необхідну допомогу. Пожежу продовжують гасити
Внаслідок атаки у місті виникли кілька пожеж. Зокрема, загорілися склад із будівельними матеріалами та приватний будинок.
Загалом у Дніпрі пошкоджені понад 10 приватних будинків та щонайменше 1 багатоповерхівка. На місці продовжують працювати екстрені служби.
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