росія планує посилити удари по Україні взимку, серйозних переговорів до 2027 року не очікують – Bloomberg
Київ • УНН
росія планує посилити удари по енергетиці України протягом найближчих шести місяців. Серйозні переговори малоймовірні до 2027 року.
росія планує протягом найближчих 6 місяців посилити атаки на Україну, зокрема на енергетичну та опалювальну інфраструктуру, намагаючись погіршити умови життя населення та перевірити стійкість західної підтримки Києва. Водночас серйозні переговори про завершення війни малоймовірні до 2027 року, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, пише УНН.
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За словами співрозмовників агентства, нещодавній візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви не приніс помітного прогресу в питанні завершення війни.
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Натомість кремль готується посилити удари протягом зими. Однією з основних цілей може стати українська енергетична та опалювальна інфраструктура. За оцінкою одного з джерел Bloomberg, таким чином росія намагатиметься зробити повсякденне життя українців максимально складним.
путін розраховує посилити свої позиції до весни
Паралельно москва, за даними агентства, планує активізувати гібридні операції та політичне втручання в Європі, намагаючись послабити підтримку України.
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Один зі співрозмовників Bloomberg вважає, що володимир путін розраховує до наступної весни опинитися в сильнішій переговорній позиції. Інше джерело зазначило, що серйозні мирні переговори навряд чи розпочнуться раніше 2027 року.
Віткофф і Кушнер 5 вересня зустрілися з путіним у москві, а наступного дня прибули до Києва. За даними Financial Times, під час переговорів сторони загалом визнали, що війна, найімовірніше, не завершиться до зими, та обговорювали можливості допомогти Україні пройти складний зимовий період.
На час поїздки американських представників москва оголосила 3-денну паузу в ударах по Києву. Однак уже 8 вересня росія відновила атаки на українську столицю.
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