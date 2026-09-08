путін запевнив Трампа, що "і в думках немає" жодних агресивних планів щодо Європи - ушаков

Помічник російського диктатора юрій ушаков заявив, що володимир путін та президент США Дональд Трамп провели розмову, яка тривала годину, та була конструктивною та досить відвертою. Крім того, господар кремля запевнив американського лідера, що у рф "і в думках немає жодних агресивних планів щодо Європи", передає УНН.

Телефонна розмова тривала рівно годину, була конструктивною та досить відвертою. Ви самі розумієте, що вона мала конфіденційний характер, тому я навряд чи зможу поділитися з вами багатьма важливими деталями та нюансами