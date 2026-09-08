путін запевнив Трампа, що "і в думках немає" жодних агресивних планів щодо Європи - ушаков
Київ • УНН
Лідери рф та США годину говорили про припинення війни та відновлення зв’язків. У кремлі заперечили агресивні плани щодо Європи.
Помічник російського диктатора юрій ушаков заявив, що володимир путін та президент США Дональд Трамп провели розмову, яка тривала годину, та була конструктивною та досить відвертою. Крім того, господар кремля запевнив американського лідера, що у рф "і в думках немає жодних агресивних планів щодо Європи", передає УНН.
Телефонна розмова тривала рівно годину, була конструктивною та досить відвертою. Ви самі розумієте, що вона мала конфіденційний характер, тому я навряд чи зможу поділитися з вами багатьма важливими деталями та нюансами
Він додав, що Трамп чітко висловлював думку про доцільність якнайшвидшого припинення конфлікту, що одразу відкрило б перспективи - причому вражаючі та масштабні - для повного відновлення відносин між США та росією.
Особливо, на його думку, це позначилося б на торговельно-економічних зв’язках, що обіцяють колосальні вигоди для обох держав
Також ушаков заявив, що підсумки візиту американських представників були оцінені позитивно, зазначивши, що робота в цьому напрямку, як, до речі, і в деяких інших, буде продовжена.
ушаков також заявив, що путін сказав Трампу, що росія навіть не думає про жодні агресивні плани щодо Європи.
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Нагадаємо
російський диктатор володимир путін та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, йшлося про візити спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.