путин заверил Трампа, что "и в мыслях нет" никаких агрессивных планов в отношении Европы — Ушаков
Киев • УНН
Лидеры рф и США час говорили о прекращении войны и восстановлении связей. В кремле опровергли агрессивные планы в отношении Европы.
Помощник российского диктатора юрий ушаков заявил, что владимир путин и президент США Дональд Трамп провели разговор, который длился час, был конструктивным и достаточно откровенным. Кроме того, хозяин кремля заверил американского лидера, что у рф "и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы", передает УНН.
Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и достаточно откровенным. Вы сами понимаете, что он носил конфиденциальный характер, поэтому я вряд ли смогу поделиться с вами многими важными деталями и нюансами
Он добавил, что Трамп четко высказал мнение о целесообразности скорейшего прекращения конфликта, что сразу открыло бы перспективы — причем впечатляющие и масштабные — для полного восстановления отношений между США и россией.
Особенно, по его мнению, это отразилось бы на торгово-экономических связях, которые обещают колоссальные выгоды для обоих государств
Также ушаков заявил, что итоги визита американских представителей были оценены положительно, отметив, что работа в этом направлении, как, кстати, и в некоторых других, будет продолжена.
ушаков также заявил, что путин сказал Трампу, что россия даже не думает ни о каких агрессивных планах в отношении Европы.
Мифы о российской угрозе, которые распространяются, служат европейцам лишь прикрытием для увеличения поддержки Украины и собственных военных расходов
Напомним
российский диктатор владимир путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, шла речь о визитах спецпредставителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.