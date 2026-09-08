путин заверил Трампа, что "и в мыслях нет" никаких агрессивных планов в отношении Европы — Ушаков

Помощник российского диктатора юрий ушаков заявил, что владимир путин и президент США Дональд Трамп провели разговор, который длился час, был конструктивным и достаточно откровенным. Кроме того, хозяин кремля заверил американского лидера, что у рф "и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы", передает УНН.

Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и достаточно откровенным. Вы сами понимаете, что он носил конфиденциальный характер, поэтому я вряд ли смогу поделиться с вами многими важными деталями и нюансами