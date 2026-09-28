В Украине сокращают неприоритетные расходы — что будут финансировать в первую очередь

Фото: Национальный банк

Правительство определило приоритетными расходы на оборону, пенсии, социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы. Об этом 28 сентября заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.

Все из-за того, что ситуация с государственными финансами Украины остается сложной, в частности из-за задержки части запланированного международного финансирования.

Детали

По словам Корецкого, часть международного финансирования, на которое рассчитывала Украина, пока не поступила. Одной из причин он назвал невыполнение в установленные сроки части обязательств перед международными партнерами.

"В таких условиях мы продолжаем принимать жесткие антикризисные меры, чтобы обеспечить самое важное — потребности обороны и наших людей", — отметил глава Кабмина.

Он сообщил, что правительство приняло решение, которым определило приоритетность государственных расходов. В первую очередь средства будут направляться на оборону, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

В то же время расходы, которые не относятся к первоочередным, будут откладываться. Речь идет, в частности, о новом строительстве, реконструкциях и капитальных ремонтах, которые не являются критически важными, а также о финансировании объектов благоустройства. Среди таких расходов Корецкий назвал обустройство парков и скверов, строительство фонтанов и перекладку брусчатки.

"Мы все это, безусловно, будем делать, но сейчас все ресурсы должны быть направлены на критически важные направления. Пора наконец прекратить тратить средства не на приоритетные вещи", — заявил премьер-министр Украины.

Корецкий также призвал органы местного самоуправления пересмотреть приоритеты в собственных бюджетах и ограничить финансирование расходов, которые сейчас не являются первоочередными. По его словам, правительство продолжает работу над выполнением обязательств перед международными партнерами, необходимых для получения запланированного внешнего финансирования.

Глава правительства добавил, что соответствующую работу проводят совместно с парламентом, подчеркнув необходимость ответственной работы народных депутатов всех фракций и групп.

Напомним

Немного ранее глава Кабмина Сергей Корецкий рассказал, какие выплаты будут финансировать в первую очередь, а какие — задержат.