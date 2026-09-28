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В результате удара по НАН Украины пострадал экс-секретарь СНБО Горбулин, его помощница погибла

Киев • УНН

 • 7242 просмотра

Российский удар по зданию Президиума НАНУ в Киеве унес жизнь помощницы Владимира Горбулина. Сам академик получил лёгкие ранения.

В результате удара по НАН Украины пострадал экс-секретарь СНБО Горбулин, его помощница погибла
Владимир Горбулин. Фото: EPA/UPG

В результате российского удара по зданию НАНУ погибла помощница бывшего секретаря СНБО Владимира Горбулина. Сам Горбулин получил ранение, но с ним всё хорошо, сообщили в пресс-службе НАН Украины, передаёт УНН

"У него лёгкие ранения от осколков стекла, но с ним всё хорошо. Он дома", — сообщили в пресс-службе. 

В то же время там добавили, что в результате удара погибла помощница Горбулина. 

В НАН Украины отметили, что удар пришёлся непосредственно по зданию Президиума Национальной академии наук Украины в Киеве — месту, куда ежедневно приходят на работу учёные и сотрудники Академии. 

Дополнение

Владимир Горбулин — учёный, доктор технических наук (1994), профессор (1995), академик Национальной академии наук Украины (1997). Советник президента Украины (с 1999 года), директор Национального института стратегических исследований (2014–2018). 9 октября 2020 года избран первым вице-президентом НАН Украины. С 2023 года — председатель Наблюдательного совета Национальной академии Службы безопасности Украины. Герой Украины (2021).

Горбулин также является первым секретарём Совета безопасности и обороны с 1996 по 1999 год. 

Также с мая по октябрь 2006 года был секретарём СНБО в статусе и. о. 

Напомним 

В центре Киева вражеский дрон ударил по нежилому зданию. Произошёл пожар в Национальной академии наук. Есть пострадавшие и по меньшей мере один погибший. 

В Киеве предварительно один человек погиб, ещё 7 пострадали из-за российского удара в Шевченковском районе столицы. 

Павел Башинский

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