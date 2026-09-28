Румыния поднимала F-16 из-за нарушения воздушного пространства на фоне атаки рф на Одесскую область

Румыния заявила о подъёме вечером 27 сентября истребителей из-за захода воздушной цели в воздушное пространство страны. Это произошло на фоне атаки рф на юг Украины, Одесскую область, где известно о двух пострадавших в результате вражеского удара, о чём сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер 28 сентября, пишет УНН.

Румыния подняла два F-16

"Вечером 27 сентября система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила воздушную цель, двигавшуюся на север от Килия-Веке, на территории Украины, вблизи границы с Румынией", — говорится в сообщении румынского Минобороны.

Два самолёта F-16 румынских ВВС, находящиеся на боевом дежурстве Воздушной полиции, вылетели с 86-й авиабазы в Борче для мониторинга ситуации — указали в Минобороны Румынии.

Были приняты меры по оповещению населения в уезде Тулча, в 20:35 было передано сообщение RO-Alert.

По данным радара, воздушная цель вошла в воздушное пространство Румынии через район Чаталкиой и двигалась вдоль границы, а её сигнал исчез с радаров примерно через 10 минут вблизи населённого пункта Сомова — отметили в румынском оборонном ведомстве.

Воздушная тревога, как указано, завершилась в 22:05.

Специализированная группа Министерства национальной обороны Румынии, как отмечается, должна была отправиться в этот район утром 28 сентября для обследования местности.

Одесскую область вновь атаковали российские дроны

Это произошло на фоне того, что россия вновь атаковала юг Украины, граничащий с Румынией.

"Враг нанёс удары по жилому сектору на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасады, крыши и остекление 7 частных жилых домов, а также автомобили жителей", — написал вечером 27 сентября глава Одесской ОВА в социальных сетях.

Утром он уточнил информацию.

"В настоящее время известно о двух пострадавших. Это 62-летний мужчина и 63-летняя женщина. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась", — сообщил Кипер.

По его словам, ночью россия также ударила по пустующему складскому зданию". "Возникший пожар оперативно потушили спасатели. Пострадавших нет", — добавил глава ОВА.

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В ГСЧС Украины показали последствия атаки рф на Одесскую область в ночь на 28 сентября.