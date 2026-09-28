россия атаковала Украину 165 дронами - сколько уничтожила ПВО

россия в ночь на 28 сентября запустила по Украине 165 дронов, 112 из них были сбиты или подавлены. Об этом УНН пишет со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Откуда и чем ударил враг

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 сентября (с 18:00 27 сентября) противник атаковал 165 ударными БпЛА типа Shahed (79 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, ВОТ Донецкой области и ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Каковы результаты ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 14 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 7 локациях — сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.

Генштаб сообщил, сколько российских военнослужащих и техники уничтожили Силы обороны за сутки