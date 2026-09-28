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росія атакувала Україну 165 дронами - скільки знищила ППО

Київ • УНН

 • 76 перегляди

У ніч на 28 вересня росія запустила по Україні 165 дронів, 112 із них збили або придушили сили ППО. Зафіксовано влучання на 14 локаціях.

росія атакувала Україну 165 дронами - скільки знищила ППО

росія у ніч на 28 вересня запустила по Україні 165 дронів, збито або придушено 112 з них. Про це УНН пише з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Звідки і чим вдарив ворог

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 вересня (з 18:00 27 вересня) противник атакував 165 ударними БпЛА типу Shahed (79 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф, ТОТ Донецької та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Які результати ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Генштаб повідомив, скільки російських військових і техніки знищили Сили оборони за добу28.09.26, 07:26 • 1712 переглядiв

Юлія Шрамко

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