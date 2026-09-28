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россия уже начала дополнительную мобилизацию — Зеленский

Киев • УНН

 • 13940 просмотра

По данным Зеленского, Россия увеличивает набор людей и планирует привлекать иностранцев. В рф находятся более 8 тысяч военнослужащих КНДР, ещё 10 тысяч готовят.

россия уже начала дополнительную мобилизацию — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически уже начала дополнительную мобилизацию — увеличивает количество людей, которых набирает различными методами. В частности, планируется привлечение иностранцев, в том числе из КНДР. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН. 

Сегодня же был доклад ГУР о тех мероприятиях, которые Россия планирует в дальнейшем. Фактически россияне уже начали дополнительную мобилизацию — они увеличивают количество людей, которых набирают различными методами. Планируют увеличивать и привлечение иностранцев. И важно, чтобы правительства стран, из которых Россия привлекает людей в свою армию, противодействовали этому 

— сказал Зеленский. 

Он отметил, что Украина информирует каждое правительство о привлечении их граждан к войне против Украины.  

У нас есть и новые данные о привлечении в Россию военных из Северной Кореи: сейчас на российской территории находятся более 8 тысяч северокорейских военных. Дополнительно готовится развертывание контингента еще плюс 10 тысяч — их отбирают для прохождения подготовки и последующей переброски в Россию. Россия же за это платит, в частности, технологиями, а в обмен на такую помощь при технической поддержке России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа «шахед». Это то, как расползается зло и как угроза жизни в одной части мира распространяется на другие части мира. Преодолеть это можно только сообща 

— добавил Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа ввести в действие закон о «адских санкциях» против РФ после новых российских ударов. 

Павел Башинский

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