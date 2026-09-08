путін провів розмову з Трампом, обговорили поїздки Віткоффа та Кушнера до москви та Києва
Київ • УНН
путін і Трамп провели телефонну розмову після візитів спецпредставників до москви та Києва. путін також дав свій "аналіз" війни в Україні.
російський диктатор володимир путін та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, йшлося про візити спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Про це повідомив росЗМІ помічник російського диктатора юрій ушаков, передає УНН.
путін і Трамп обмінялися думками за підсумками поїздок Віткоффа та Кушнера до москви та Києва
За його словами, путін озвучив Трампу "об'єктивний і ґрунтовний аналіз" того, що відбувається під час війни в Україні.
Контакти США з Україною та рф розморозили процес переговорів, але прориву поки немає - політолог07.09.26, 17:51 • 28638 переглядiв