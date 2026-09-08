Лідер правопопулістів Британії Найджел Фарадж планує можливий візит в Україну - Politico
Київ • УНН
Лідер Reform UK Найджел Фарадж може відвідати Україну. У партії сподіваються, що візит розвіє його репутацію симпатика росії.
Лідер партії британських правопопулістів "Reform UK" Найджел Фарадж планує візит в Україну. Про це повідомляє Politico, передає УНН.
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Двоє партійних чиновників повідомили виданню, що між партією та українськими топ-посадовцями відбулися обговорення щодо можливого візиту Фараджа в Україну.
Противники даного політика нагадують йому його висловлювання 2014 року про те, що він "захоплювався" російським президентом як "політичним діячем". Через десять років він викликав бурхливу реакцію в розпал парламентських виборів, заявивши, що саме Захід "спровокував" російське вторгнення в Україну.
Опитування, проведене організацією "More in Common" минулого року, свідчить, що хоча всі групи виборців у Великій Британії переважно підтримують Україну, лише 26 відсотків вважають, що Фарадж поділяє цю позицію. Приблизно 21 відсоток вважає, що він більше симпатизує росії.
Однак у партії сподіваються, що зможе хоча б частково розвіяти це враження, організувавши візит Фараджа до України.
Я знаю, що це обговорювалося
При цьому, жоден із них не зміг сказати, на якому рівні проводилися переговори. Водночас посольство України у Великій Британії відмовилося від коментарів.
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