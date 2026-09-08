Лидер британских правых популистов Найджел Фарадж планирует возможный визит в Украину — Politico
Киев • УНН
Лидер Reform UK Найджел Фарадж может посетить Украину. В партии надеются, что визит развеет его репутацию симпатика России.
Лидер партии британских правопопулистов "Reform UK" Найджел Фарадж планирует визит в Украину. Об этом сообщает Politico, передает УНН.
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Два партийных чиновника сообщили изданию, что между партией и украинскими высокопоставленными чиновниками состоялись обсуждения возможного визита Фараджа в Украину.
Противники этого политика напоминают ему о его высказывании 2014 года о том, что он "восхищался" российским президентом как "политическим деятелем". Десять лет спустя он вызвал бурную реакцию в разгар парламентских выборов, заявив, что именно Запад "спровоцировал" российское вторжение в Украину.
Опрос, проведенный организацией "More in Common" в прошлом году, свидетельствует, что, хотя все группы избирателей в Великобритании в основном поддерживают Украину, лишь 26 процентов считают, что Фарадж разделяет эту позицию. Примерно 21 процент считает, что он больше симпатизирует России.
Однако в партии надеются, что смогут хотя бы частично развеять это впечатление, организовав визит Фараджа в Украину.
Я знаю, что это обсуждалось
При этом ни один из них не смог сказать, на каком уровне проводились переговоры. В то же время посольство Украины в Великобритании отказалось от комментариев.
Напомним
Великобритания и Украина подписали соглашение о совместной разработке инструментов защиты и безопасности на основе искусственного интеллекта.