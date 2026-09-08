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Лидер британских правых популистов Найджел Фарадж планирует возможный визит в Украину — Politico

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Лидер Reform UK Найджел Фарадж может посетить Украину. В партии надеются, что визит развеет его репутацию симпатика России.

Лидер британских правых популистов Найджел Фарадж планирует возможный визит в Украину — Politico

Лидер партии британских правопопулистов "Reform UK" Найджел Фарадж планирует визит в Украину. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Подробности

Два партийных чиновника сообщили изданию, что между партией и украинскими высокопоставленными чиновниками состоялись обсуждения возможного визита Фараджа в Украину.

Противники этого политика напоминают ему о его высказывании 2014 года о том, что он "восхищался" российским президентом как "политическим деятелем". Десять лет спустя он вызвал бурную реакцию в разгар парламентских выборов, заявив, что именно Запад "спровоцировал" российское вторжение в Украину.

Опрос, проведенный организацией "More in Common" в прошлом году, свидетельствует, что, хотя все группы избирателей в Великобритании в основном поддерживают Украину, лишь 26 процентов считают, что Фарадж разделяет эту позицию. Примерно 21 процент считает, что он больше симпатизирует России.

Однако в партии надеются, что смогут хотя бы частично развеять это впечатление, организовав визит Фараджа в Украину.

Я знаю, что это обсуждалось

- сказал первый чиновник, чьи комментарии подтвердил его коллега.

При этом ни один из них не смог сказать, на каком уровне проводились переговоры. В то же время посольство Украины в Великобритании отказалось от комментариев.

Напомним

Великобритания и Украина подписали соглашение о совместной разработке инструментов защиты и безопасности на основе искусственного интеллекта.

Евгений Устименко

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ИИ (искусственный интеллект)
Найджел Фарадж
Война в Украине
Владимир Путин
Великобритания
Украина