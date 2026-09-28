"Противник проспал настоящий удар": Третий армейский корпус заявил об освобождении еще 51 км² на Лиманском направлении
Киев • УНН
В рамках операции «Вивальди» освобождены Новое, Редкодуб и Катериновка. Общая площадь освобожденной территории достигла 176 км².
Силы обороны освободили ещё 51 кв. км украинской земли в рамках операции "Вивальди" на Лиманском направлении. Об этом сообщил 28 сентября командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий, которого цитируют в корпусе, пишет УНН.
Третий армейский корпус освободил Новое, Редкодуб и Катериновку, а также восстановил контроль над Карповкой и Новомихайловкой. Потери противника — 2000 человек, более 250 россиян взяты в плен. Так завершился третий сезон "Вивальди", переломный для всей операции. Мы вернули ещё 51 км² украинской земли, а с начала наступательных действий — 176 км²
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Противник проспал настоящий удар
"Главной целью третьего сезона "Вивальди" стало Новое — ключевой хаб противника на плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг этого населённого пункта, тот и владеет инициативой на плацдарме", — рассказал командир Третьего армейского корпуса Билецкий.
"Противник был убеждён, что основным направлением удара является Шандриголово — Зелёная Долина. Это заставило его бессмысленно сжечь свои резервы в контратаках именно на этом направлении. россияне проспали настоящий удар, сосредоточенный на взятии Нового", — заявил Билецкий.
Для прорыва обороны противника Третий армейский корпус, как сообщается, применил собственное изобретение — советские БТР-60, превращённые в роботизированные комплексы-камикадзе. "С их помощью были взорваны самые прочные укрепления врага", — говорится в сообщении.
"россияне сдавались в плен целыми подразделениями вместе с офицерами, пилотами, артиллеристами", — отметили в Третьем армейском корпусе.
Ключевую роль в третьем сезоне "Вивальди", как указано, "сыграли бойцы Третьей штурмовой бригады, которые продемонстрировали высокий боевой дух и профессионализм".
"3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса восстановил полный контроль над Редкодубом и быстро установил оборону на новых рубежах. Активное участие в штурмовых действиях принял 10-й мобильный пограничный отряд "ДОЗОР"", — сказано в сообщении.
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