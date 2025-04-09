3-я штурмовая бригада

Оккупанты пытаются отбить утраченные позиции после неудачи от Третьей штурмовой бригады. На Лиманском направлении враг использует
легкую технику, в частности мотоциклы.
Командир подразделения «Терра» сообщил об активных пехотных атаках оккупантов на Харьковском направлении. Враг пытается истощить
украинскую оборону волнами штурмов, но ВСУ успешно держат позиции.
Рекламные плакаты "Я люблю Третью штурмовую" с изображением женщин вызвали споры в соцсетях. Часть пользователей считает рекламу
сексистской, другие указывают на ее эффективность для целевой аудитории.
Подразделение Третьей штурмовой бригады провело успешные наступательные действия на Харьковщине. Бойцы отбили утраченные позиции,
уничтожили вражескую ДРГ и освободили украинских пленных из смежных подразделений.
Из прифронтовой зоны Покровского района в Днепр эвакуировали 800-летнюю каменную скульптуру половецкого воина весом полтонны. Статуя будет законсервирована и будет храниться в музее до улучшения ситуации с безопасностью.
Громада Броваров передала подшефным военным подразделениям четыре мини-экскаватора, дроны и карету скорой помощи. Техника уже
доставлена на передовую для усиления обороноспособности.
В Киевской области завершается строительство уникального жилого комплекса для раненых военных. В конце августа 56 семей получат
ключи от жилья в первом в Украине инклюзивном городке для защитников.
Громада Броваров передала 39 дронов "Мавик-3" Третьей отдельной штурмовой бригаде. Бойцы поблагодарили за поддержку, а городской
голова Игорь Сапожко выразил благодарность военным за их мужество.