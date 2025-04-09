3-я штурмовая бригада

На Киевщине завершается строительство первого в Украине инклюзивного городка для воинов: ключи от домов получат в конце августа

В Киевской области завершается строительство уникального жилого комплекса для раненых военных. В конце августа 56 семей получат ключи от жилья в первом в Украине инклюзивном городке для защитников.