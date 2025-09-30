$41.320.16
В Харьковской области интенсивность штурмов РФ снизилась примерно на 15-20% - командир подразделения "Терра"

Киев • УНН

 • 120 просмотра

В Харьковской области, в зоне ответственности 3-й ОШБр, интенсивность российских штурмов снизилась на 15-20%. Командир подразделения "Терра" Николай Волохов связывает это с изменением тактики врага.

В Харьковской области интенсивность штурмов РФ снизилась примерно на 15-20% - командир подразделения "Терра"

В зоне ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковщине интенсивность штурмов россиян снизилась примерно на 15-20%. Об этом сообщил командир подразделения "Терра" в составе 3 ОШБр Николай Волохов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

За прошедшую неделю в зоне ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады, которая стоит в центре нашей оборонительной фигуры, интенсивность штурмов снизилась примерно на 15-20%. Мы это соотносим с тем, что враг думает над другими тактиками, потому что ту, которую они сейчас реализуют, это использование малых групп, у них не получается ее реализовать. Поэтому они думают, как ее перестраивать, или перебрасывают силы на те направления, где у них будет получаться лучше

- рассказал Волохов.

Он отметил, что россияне ищут слабое место и хотят его прорвать.

Ставку делаем на то, что почвы станут для них более агрессивными, это все превратится в болото, кашу. У них есть техника, она накоплена, они ждут команды, где ее применить. Если мы вытянем достаточно времени и дотянем до того, чтобы "зеленка" (листва - ред.) эту технику не маскировала, световой день был как можно меньше и почвы были размыты, то я считаю, что они и не смогут этого сделать

- сказал Волохов.

Он отметил, что на фронте с одной стороны, когда наступает зима, становится намного труднее - физически, морально, по-разному.

С другой стороны, для реализации наступательных действий это гораздо худшие условия, поскольку мы сейчас находимся в обороне, соответственно, нам это будет на руку

- отметил Волохов.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию в районах Боровской, Андреевки и Загрызового, где по данным DeepState распространяется серая зона.

Есть бои, которые происходят за какие-то позиции, за которые стоит стоять до конца. Причина в тактической ценности. Иногда потери некоторых позиций приводят к более значимым потерям. Иногда бывает наоборот, что определенные позиции не имеют такой ценности и их можно отдавать для дальнейшего отбития.

Поэтому есть оперативные штуки, карта DeepState - это неплохо отражает, очень оперативно на самом деле. Не нужно негативных эмоций испытывать по этому поводу. Конечно, всегда плохо, когда они движутся вперед, но иногда - это оперативно необходимо, и мы от этого получаем больше

 - пояснил Волохов.

Он отметил, что не может конкретно сказать, где Силы обороны отошли, потому что эта информация может быть использована врагом.

Но иногда сместиться с какой-то посадки, дать туда зайти и там их разфигачить и потом зайти обратно – это тактика, которую мы реализуем

- сказал Волохов.

Зеленский заслушал Сырского: есть хорошие результаты по дипстрайкам, по фронту внимание на Купянске, районах Покровска и Доброполья29.09.25, 12:44 • 3286 просмотров

Дополнение

Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" поразили две российские реактивные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк" на Купянском направлении.

Анна Мурашко

Война в Украине
Дожди в Украине
Снег в Украине
3-я штурмовая бригада
Харьковская область