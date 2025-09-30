$41.320.16
На Харківщині інтенсивність штурмів рф знизилась на близько 15-20% - командир підрозділу "Терра"

Київ • УНН

 • 540 перегляди

На Харківщині, у зоні відповідальності 3-ї ОШБр, інтенсивність російських штурмів знизилася на 15-20%. Командир підрозділу "Терра" Микола Волохов пов'язує це зі зміною тактики ворога.

На Харківщині інтенсивність штурмів рф знизилась на близько 15-20% - командир підрозділу "Терра"

В зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади на Харківщині інтенсивність штурмів росіян знизилась на близько 15-20%. Про це повідомив командир підрозділу "Терра" у складі 3 ОШБр Микола Волохов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

За минулий тиждень в зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади, яка стоїть в центрі нашої фігури оборонної, інтенсивність штурмів знизилась на близько 15-20%. Ми це співвідносимо з тим, що ворог думає над іншими тактиками, тому що ту яку вони зараз реалізовують, це використання малих груп, в них не виходить її реалізувати. Тому вони думають як її перебудовувати, або перекидають сили на ті напрямки, де в них буде виходити краще

- розповів Волохов.

Він зазначив, що росіяни шукають слабке місце й хочуть його прорвати.

Ставку робимо на те, що ґрунти стануть для них більш агресивними, це все перетвориться в болото, кашу. У них є техніка, вона накопичена, вони чекають команди, де її застосувати. Якщо ми витягнемо достатньо часу й дотягнемо до того, щоб "зеленка" (листя - ред.) цю техніку не маскувала, світовий день був якомога менший й ґрунти були розмиті, то я вважаю, що вони й не зможуть цього зробити

- сказав Волохов.

Він зауважив, що на фронті з одного боку, коли наступає зима стає набагато важче - фізично, морально, по різному.

З іншого боку для реалізації наступальних дій це набагато гірші умови оскільки ми зараз знаходимося в обороні, відповідно нам це буде на руку

- зауважив Волохов.

Окрім того, він прокоментував ситуацію в районах Борівської, Андріївки та Загризового, де за даними DeepState поширюється сіра зона.

Є бої, які відбуваються за якісь позиції за які варто стояти до кінця. Причина в тактичній цінності. Іноді втрати деяких позицій призводять до більш значущих втрат. Іноді буває навпаки, що певні позиції не мають такої цінності і їх можна віддавати для подальшого відбиття.

Тому є оперативні штуки, карта DeepState - це непогано відображає, дуже оперативно насправді. Не потрібно негативних емоцій відчувати з цього приводу. Звичайно завжди погано, коли вони рухаються вперед, але іноді - це оперативно необхідно й ми від цього отримуємо більше

 - пояснив Волохов.

Він зазначив, що не може конкретно сказати, де Сили оборони відійшли, тому що ця інформація може бути використана ворогом.

Але іноді зміститися з якоїсь посадки, дати туди зайти і там їх розфігачити й потім зайти назад – це тактика яку ми реалізовуємо

- сказав Волохов.

Зеленський заслухав Сирського: є хороші результати по дипстрайках, по фронту увага на Куп'янську, районах Покровська і Добропілля29.09.25, 12:44 • 3296 переглядiв

Доповнення

Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" уразили дві російські реактивні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок" на Купʼянському напрямку.

Анна Мурашко

