Українські бійці знищили дві російські РСЗВ ТОС-1А "Солнцепьок" на Куп'янському напрямку
Київ • УНН
Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" уразили дві російські РСЗВ ТОС-1А "Солнцепьок" на Куп'янському напрямку. Це послаблює можливості противника завдавати масованих термобаричних ударів і знижує ризики для мирного населення.
Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" уразили дві російські реактивні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок" на Купʼянському напрямку. Про це повідомив командир підрозділу Юрій Федоренко, передає УНН.
Екіпажі 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" уразили ДВІ дороговартісні РСЗВ противника – ТОС-1А "Солнцепьок" – на Купʼянському напрямку
За словами командира, безпілотні комплекси застосовуються росіянами для обстрілів як позицій ЗСУ, так і цивільної інфраструктури та населених пунктів.
Їх ураження послаблює можливості противника завдавати масованих термобаричних ударів і знижує ризики для мирного населення.
Нагадаємо
Нещодавно стало відомо, що на Херсонському напрямку російський зенітно ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" було серйозно пошкоджено внаслідок дій партизанів з руху "АТЕШ". Внаслідок цього утворився пролом у системі протиповітряної оборони загарбників
Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 139 бойових зіткнень, ворог завдав понад 1800 ударів дронами29.09.25, 22:39 • 1406 переглядiв