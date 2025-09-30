$41.480.01
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 28945 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 13:55 • 34687 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 40792 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 44796 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 26116 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 24063 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 16217 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 30176 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 49409 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70685 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Українські бійці знищили дві російські РСЗВ ТОС-1А "Солнцепьок" на Куп'янському напрямку

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" уразили дві російські РСЗВ ТОС-1А "Солнцепьок" на Куп'янському напрямку. Це послаблює можливості противника завдавати масованих термобаричних ударів і знижує ризики для мирного населення.

Українські бійці знищили дві російські РСЗВ ТОС-1А "Солнцепьок" на Куп'янському напрямку

Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" уразили дві російські реактивні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок" на Купʼянському напрямку. Про це повідомив командир підрозділу Юрій Федоренко, передає УНН.

Екіпажі 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" уразили ДВІ дороговартісні РСЗВ противника – ТОС-1А "Солнцепьок" – на Купʼянському напрямку

- йдеться у повідомленні.

За словами командира, безпілотні комплекси застосовуються росіянами для обстрілів як позицій ЗСУ, так і цивільної інфраструктури та населених пунктів.

Їх ураження послаблює можливості противника завдавати масованих термобаричних ударів і знижує ризики для мирного населення.

Нагадаємо

Нещодавно стало відомо, що на Херсонському напрямку російський зенітно ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" було серйозно пошкоджено внаслідок дій партизанів з руху "АТЕШ". Внаслідок цього утворився пролом у системі протиповітряної оборони загарбників

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 139 бойових зіткнень, ворог завдав понад 1800 ударів дронами29.09.25, 22:39 • 1406 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Збройні сили України
Ракетний комплекс "Панцир"
Херсон
Куп'янськ