Агент "АТЕШ" із у лавах російської армії допоміг пошкодити ЗРПК "Панцир-С1" на Херсонському напрямку
Київ • УНН
На Херсонському напрямку партизани руху "АТЕШ" пошкодили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Це створило пролом у системі ППО загарбників, вивівши комплекс з ладу на кілька місяців.
Деталі
Наш агент із 439-ї гвардійської ракетно-артилерійської бригади, перебуваючи на бойовому чергуванні, зафіксував розгортання зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" та передав нам його координати та відео
Зазначається, що партизани передали цю інформацію Силам оборони України, завдяки чому було пошкоджено станцію радіолокації комплексу. Через це комплекс було виведено з ладу на кілька місяців, що створило пролом у системі ППО на Херсонському напрямку.
Все більше військових з лав армії рф приєднуються до нашого руху та передають критично важливі дані. Закликаємо всіх робити так само - кожна інформація наближає кінець путінської війни
Доповнення
Вранці 26 вересня на російській залізничній ділянці поблизу станції "Плюс" у псковській області пролунав вибух. Про інцидент повідомив губернатор регіону михайло ведерніков, зазначивши, що постраждалих немає і сходження потяга з рейок не сталося.