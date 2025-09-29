Агент "АТЕШ" из рядов российской армии помог повредить ЗРПК "Панцирь-С1" на Херсонском направлении
Киев • УНН
На Херсонском направлении партизаны движения "АТЕШ" повредили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Это создало брешь в системе ПВО захватчиков, выведя комплекс из строя на несколько месяцев.
Подробности
Наш агент из 439-й гвардейской ракетно-артиллерийской бригады, находясь на боевом дежурстве, зафиксировал развертывание зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" и передал нам его координаты и видео
Отмечается, что партизаны передали эту информацию Силам обороны Украины, благодаря чему была повреждена радиолокационная станция комплекса. Из-за этого комплекс был выведен из строя на несколько месяцев, что создало пробел в системе ПВО на Херсонском направлении.
Все больше военных из рядов армии рф присоединяются к нашему движению и передают критически важные данные. Призываем всех поступать так же - каждая информация приближает конец путинской войны
Дополнение
Утром 26 сентября на российском железнодорожном участке вблизи станции "Плюс" в псковской области прогремел взрыв. Об инциденте сообщил губернатор региона михаил ведерников, отметив, что пострадавших нет и схода поезда с рельсов не произошло.