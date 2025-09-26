У псковській області підірвали залізницю: це вже другий випадок у росії за вересень
Київ • УНН
Вранці 26 вересня на залізничній ділянці поблизу станції "Плюс" у псковській області пролунав вибух. Це вже другий випадок на російській залізниці за вересень.
Вранці 26 вересня на російській залізничній ділянці поблизу станції "Плюс" у псковській області пролунав вибух. Про інцидент повідомив губернатор регіону михайло ведерніков, зазначивши, що постраждалих немає і сходження потяга з рейок не сталося. Інформацію передає The Moscow Times, пише УНН.
Деталі
Місце влада повідомляє, що на місці працюють оперативні служби, а мешканців закликали зберігати спокій. Масштаб пошкоджень наразі не розголошується.
Станція "Плюс" розташована на гілці, що сполучає лугу з псковом. Через подію залізнична адміністрація змінила маршрут двох пасажирських поїздів "Ластівка" між псковом і санкт-петербургом – їх спрямували через станцію "Батецька".
Це вже другий вибух на російській залізниці за поточний місяць. 13 вересня в орловській області під час перевірки колій були виявлені вибухові пристрої. Один із них здетонував, внаслідок чого загинули двоє людей, ще один отримав поранення. Інцидент спричинив затримки 17 поїздів.
Українська військова розвідка взяла на себе відповідальність за підрив, пояснивши його як частину операції зі знищення логістики на напрямку орел – курськ.
Серія диверсій на російській залізничній інфраструктурі триває з весни цього року. У травні та червні вибухи та обвали колій і мостів були зафіксовані у білгородській, брянській, курській та воронезькій областях. Деякі з цих атак призводили до загибелі та поранень пасажирів, інші – до серйозних транспортних збоїв.
