Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом

Агенти "АТЕШ" повідомили про пошкодження релейного обладнання на залізничній ділянці поблизу єкатеринбурга, через що сталося порушення руху ешелонів на кількох стратегічних напрямках. Про це пише УНН із посиланням на допис представників руху у соцмережах.

Наш агент провів диверсію залізницею біля єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. Це спричинило збою руху ешелонів усім стратегічних напрямах - заявляє "АТЕШ".

За наявною інформацією, через цей вузол проходили поставки боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу до передових позицій і до заводів і складів на півночі та сході регіону. Тимчасове зупинення руху військових потягів вже спричинило затримки постачань, що завдає збитків тиловому забезпеченню.

Агенти наголошують, що такі удари показують ворогу, що він не може абсолютно ніде почувати себе у безпеці.

Нагадаємо

Нещодавно партизанський рух "АТЕШ" підпалив релейну шафу в Карачаєво-Черкеській Республіці, що порушило постачання боєкомплекту для окупаційних військ. Ця диверсія затримала рух поїздів, що перевозили боєприпаси та військову техніку на фронт в Україну.

АТЕШ розвідав оборонний завод у смоленській області рф, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні