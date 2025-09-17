$41.230.05
16 вересня, 16:50 • 17977 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 32670 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 22720 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 38309 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 53586 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 25344 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 42628 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37117 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16846 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37850 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Агенти "АТЕШ" повідомили про пошкодження релейного обладнання на залізниці біля єкатеринбурга. Це спричинило збої руху ешелонів з боєприпасами, бронетехнікою, паливом та особовим складом на стратегічних напрямках.

Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом

Агенти "АТЕШ" повідомили про пошкодження релейного обладнання на залізничній ділянці поблизу єкатеринбурга, через що сталося порушення руху ешелонів на кількох стратегічних напрямках. Про це пише УНН із посиланням на допис представників руху у соцмережах.

Наш агент провів диверсію залізницею біля єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. Це спричинило збою руху ешелонів усім стратегічних напрямах

- заявляє "АТЕШ".

За наявною інформацією, через цей вузол проходили поставки боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу до передових позицій і до заводів і складів на півночі та сході регіону. Тимчасове зупинення руху військових потягів вже спричинило затримки постачань, що завдає збитків тиловому забезпеченню.

Агенти наголошують, що такі удари показують ворогу, що він не може абсолютно ніде почувати себе у безпеці.

Нагадаємо

Нещодавно партизанський рух "АТЕШ" підпалив релейну шафу в Карачаєво-Черкеській Республіці, що порушило постачання боєкомплекту для окупаційних військ. Ця диверсія затримала рух поїздів, що перевозили боєприпаси та військову техніку на фронт в Україну.

Вероніка Марченко

