АТЕШ розвідав оборонний завод у смоленській області рф, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні

12 вересня, 19:25 • 14118 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 28716 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 21921 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 35038 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 44217 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 33962 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 33230 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23861 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32945 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20811 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПДPhoto12 вересня, 20:45
Британський принц Гаррі відвідав місце російської атаки у Києві — ТкаченкоPhoto12 вересня, 21:08
На Одещині розшукують дев'ятимісячну дівчинку Маргариту Гасан - поліція12 вересня, 21:41
"Потреби чекати немає": Конгрес США може запровадити антиросійські санкції без схвалення Трампа - сенатор00:52
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником та авто через відмову підпалити цигаркуPhoto01:55
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Гаррі, герцог Сассекський
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків11 вересня, 14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07
The Guardian
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

АТЕШ розвідав оборонний завод у смоленській області рф, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Агенти "Атеш" обстежили підприємство АТ "Авангард" у сафоново, смоленської області, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет та елементи броні. Партизани зафіксували режим роботи, охорону, відеоспостереження і транспорт.

АТЕШ розвідав оборонний завод у смоленській області рф, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні

Агенти партизанського руху "Атеш" обстежили підприємство АТ "Авангард" у місті Сафоново, що у Смоленській області росії, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні. Про це йдеться у повідомлені руху в Telegram, пише УНН.

Деталі

Партизани зафіксували режим роботи, охорону, відеоспостереження і транспорт.

Зазначається, що завод входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння" і випускає контейнери та корпуси для твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту.

Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)11.09.25, 04:25 • 31923 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні