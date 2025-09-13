АТЕШ розвідав оборонний завод у смоленській області рф, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні
Київ • УНН
Агенти "Атеш" обстежили підприємство АТ "Авангард" у сафоново, смоленської області, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет та елементи броні. Партизани зафіксували режим роботи, охорону, відеоспостереження і транспорт.
Агенти партизанського руху "Атеш" обстежили підприємство АТ "Авангард" у місті Сафоново, що у Смоленській області росії, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні. Про це йдеться у повідомлені руху в Telegram, пише УНН.
Деталі
Партизани зафіксували режим роботи, охорону, відеоспостереження і транспорт.
Зазначається, що завод входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння" і випускає контейнери та корпуси для твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту.
