АТЕШ разведал оборонный завод в смоленской области рф, где производят корпуса для твердотопливных ракет и элементы брони
Киев • УНН
Агенты "Атеш" обследовали предприятие АО "Авангард" в сафоново, смоленской области, где производят корпуса для твердотопливных ракет и элементы брони. Партизаны зафиксировали режим работы, охрану, видеонаблюдение и транспорт.
Агенты партизанского движения "Атеш" обследовали предприятие АО "Авангард" в городе Сафоново Смоленской области России, где производят корпуса для твердотопливных ракет и элементы брони. Об этом говорится в сообщении движения в Telegram, пишет УНН.
Подробности
Партизаны зафиксировали режим работы, охрану, видеонаблюдение и транспорт.
Отмечается, что завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и выпускает контейнеры и корпуса для твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты.
