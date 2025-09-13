АТЕШ разведал оборонный завод в смоленской области рф, где производят корпуса для твердотопливных ракет и элементы брони

$41.310.10
48.270.03
ukenru
12 сентября, 19:25 • 14209 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 28895 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 22050 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 35189 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 44385 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 34019 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 33309 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23881 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32961 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20822 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
Британский принц Гарри посетил место российской атаки в Киеве — ТкаченкоPhoto12 сентября, 21:08 • 4516 просмотра
В Одесской области разыскивают девятимесячную девочку Маргариту Гасан - полиция12 сентября, 21:41 • 3950 просмотра
Украинские военные освободили село Филия на Днепропетровщине - "Скала"Photo12 сентября, 23:58 • 3298 просмотра
"Потреби ждать нет": Конгресс США может ввести антироссийские санкции без одобрения Трампа - сенатор00:52 • 3702 просмотра
В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигаретуPhoto01:55 • 11433 просмотра
публикации
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 17402 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 20646 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 35189 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 19795 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 44385 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Принц Гарри, герцог Сассекский
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Борис Джонсон
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 44385 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 39265 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 86772 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 47991 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 53449 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

АТЕШ разведал оборонный завод в смоленской области рф, где производят корпуса для твердотопливных ракет и элементы брони

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Агенты "Атеш" обследовали предприятие АО "Авангард" в сафоново, смоленской области, где производят корпуса для твердотопливных ракет и элементы брони. Партизаны зафиксировали режим работы, охрану, видеонаблюдение и транспорт.

АТЕШ разведал оборонный завод в смоленской области рф, где производят корпуса для твердотопливных ракет и элементы брони

Агенты партизанского движения "Атеш" обследовали предприятие АО "Авангард" в городе Сафоново Смоленской области России, где производят корпуса для твердотопливных ракет и элементы брони. Об этом говорится в сообщении движения в Telegram, пишет УНН.

Подробности

Партизаны зафиксировали режим работы, охрану, видеонаблюдение и транспорт.

Отмечается, что завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и выпускает контейнеры и корпуса для твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты.

Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)11.09.25, 04:25 • 31924 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине