АТЕШ разведал оборонный завод в смоленской области рф, где производят корпуса для твердотопливных ракет и элементы брони

Агенты партизанского движения "Атеш" обследовали предприятие АО "Авангард" в городе Сафоново Смоленской области России, где производят корпуса для твердотопливных ракет и элементы брони. Об этом говорится в сообщении движения в Telegram, пишет УНН.

Подробности

Партизаны зафиксировали режим работы, охрану, видеонаблюдение и транспорт.

Отмечается, что завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и выпускает контейнеры и корпуса для твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты.

