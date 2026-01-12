$43.080.09
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування

Київ • УНН

 • 532 перегляди

12 січня віряни вшановують пам'ять святої мучениці Тетяни Римської. Це свято має глибоке духовне коріння та народні традиції.

Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування

Сьогодні, 12 січня віряни в Україні вшановують пам'ять святої мучениці Тетяни Римської. Це свято має глибоке духовне коріння, пов'язане з історією раннього християнства та народними традиціями, передає УНН.

Деталі

Тетянин день почали відзначати ще в далекому III столітті в пам'ять святої мучениці Татіани. І події з цим днем пов'язані далеко не святкові. Свята мучениця Татіана Римська проживала в Італії у II-III століттях і походила з багатого і знатного роду, отримала гідну освіту і виховувалася в дусі християнства, а після досягнення повноліття дала обітницю цнотливості.

У той період, майже весь народ в Італії поклонявся язичницьким богам, тоді як християнство перебувало в переслідуванні, однак Татіана всеодно не відмовилася від християнської віри.

За переказами, коли її схопили і змусили вклонитися статуї Аполлона, Татіана промовила молитву Христу, і стався землетрус, який зруйнував язичницький храм і статую язичницького бога.

Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 05.01.26, 20:15 • 150800 переглядiв

З Татіаною відбувалося ще багато чудес. За легендою, після звірячих мук вона залишалася неушкодженою, але кати все-таки стратили її. День страти припадає на 25 січня 226 року за новим стилем.

З вересня 2023 року в Україні діє новоюліанський календар, через що більшість церковних свят змістилися на 13 днів раніше. Відтак Тетянин день тепер відзначають 12 січня. У 2026 році він припадає на понеділок.

Різдвяні забобони та прикмети23.12.24, 12:42 • 135527 переглядiв

Також Тетянин День має народні традиції і прикмети. У давнину в цей день пекли круглі короваї, що символізували сонце, закликаючи тепло й ранню весну. Молодь влаштовувала вечорниці, а дівчата ворожили на долю та кохання.

Наші предки також уважно спостерігали за погодою: якщо теплий день, вважалося, що він віщує посушливе літо, якщо надворі сніг, то дощове, тоді як ясна й морозна погода - стабільне та приємне літо.

Крім того, вважається, що люди, народжені в Тетянин день, мають хист до господарювання та особливу життєву мудрість.

День дотримання новорічних обіцянок, Тетянин день за новоюліанським календарем. Що ще можна відзначити 12 січня12.01.24, 06:11 • 27663 перегляди

Алла Кіосак

