День дотримання новорічних обіцянок, Тетянин день за новоюліанським календарем. Що ще можна відзначити 12 січня

ukenru
29 березня, 17:57 • 113492 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 136373 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 131137 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 169264 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 144533 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 135774 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 146706 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 146960 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 395885 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172607 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.1 м/с
56 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 43264 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 37371 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 42573 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 48682 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 47962 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 245418 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 395857 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 449309 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 457096 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 365875 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 136319 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 134270 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 128270 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 102223 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 110659 перегляди
Актуальне
День дотримання новорічних обіцянок, Тетянин день за новоюліанським календарем. Що ще можна відзначити 12 січня

День дотримання новорічних обіцянок, Тетянин день за новоюліанським календарем. Що ще можна відзначити 12 січня

Київ • УНН

 • 27653 перегляди

Дослідження показують, що лише близько 12% відчувають себе успішними у виконанні своїх новорічних обіцянок.

Сьогодні, 12 січня, у багатьох країнах світу відзначається День дотримання новорічних обіцянок, пише УНН.

Багато людей перед Новим роком люблять ставити перед собою певні цілі. Тож, сьогоднішній день є нагадуванням для цих людей, що вже пора починати вживати заходи для їх досягнення

Новий рік сприймається як новий старт, що мотивує людей ставити перед собою високі цілі. Однак дослідження показують, що лише близько 12% відчувають себе успішними у виконанні своїх обіцянок. Ця невдача часто пов’язана з тим, що люди ставлять перед собою розпливчасту або нереалістичну мету.

Щоб підвищити ймовірність успіху, важливо ставити конкретні та досяжні цілі.

Також сьогодні можна відзначити День наполегливої роботи.

Мета події, яка була започаткована у 2016 році, полягає інтенсифікації зусиль як у професійних, так і в особистих починаннях. Йдеться не лише про збільшення робочого навантаження, але й про більш ефективну та цілеспрямовану роботу. Цей день спонукає нас вийти за звичні рамки й прагнути більшого, задаючи тон на весь наступний рік.

За новоюліанським церковним календарем сьогодні День пам1яті святої Тетяни Римської або Тетянин день.

Тетяна народилася у ІІІ столітті у заможній християнській родині в Римі. Після досягнення повноліття вона відмовилася від мирського життя і присвятила себе служінню Господу.

Якось її схопили язичники, привели у храм Аполлона та змушували принести жертву язичницьким богам. Тетяна відмовилася і почала молитися.

Тетяну почали катувати, але рани на її тілі швидко загоювалися. Розлючений натовп вирішив, що її треба стратити. Тетяну зарубали мечем.

Іменини 12 січня святкують Тетяна, Петро, Ілля.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,078.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,837.77