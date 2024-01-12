День дотримання новорічних обіцянок, Тетянин день за новоюліанським календарем. Що ще можна відзначити 12 січня

Сьогодні, 12 січня, у багатьох країнах світу відзначається День дотримання новорічних обіцянок, пише УНН.

Багато людей перед Новим роком люблять ставити перед собою певні цілі. Тож, сьогоднішній день є нагадуванням для цих людей, що вже пора починати вживати заходи для їх досягнення

Новий рік сприймається як новий старт, що мотивує людей ставити перед собою високі цілі. Однак дослідження показують, що лише близько 12% відчувають себе успішними у виконанні своїх обіцянок. Ця невдача часто пов’язана з тим, що люди ставлять перед собою розпливчасту або нереалістичну мету.

Щоб підвищити ймовірність успіху, важливо ставити конкретні та досяжні цілі.

Також сьогодні можна відзначити День наполегливої роботи.

Мета події, яка була започаткована у 2016 році, полягає інтенсифікації зусиль як у професійних, так і в особистих починаннях. Йдеться не лише про збільшення робочого навантаження, але й про більш ефективну та цілеспрямовану роботу. Цей день спонукає нас вийти за звичні рамки й прагнути більшого, задаючи тон на весь наступний рік.

За новоюліанським церковним календарем сьогодні День пам1яті святої Тетяни Римської або Тетянин день.

Тетяна народилася у ІІІ столітті у заможній християнській родині в Римі. Після досягнення повноліття вона відмовилася від мирського життя і присвятила себе служінню Господу.

Якось її схопили язичники, привели у храм Аполлона та змушували принести жертву язичницьким богам. Тетяна відмовилася і почала молитися.

Тетяну почали катувати, але рани на її тілі швидко загоювалися. Розлючений натовп вирішив, що її треба стратити. Тетяну зарубали мечем.

Іменини 12 січня святкують Тетяна, Петро, Ілля.