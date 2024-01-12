День соблюдения новогодних обещаний, Татьянин день по новоюлианскому календарю. Что еще можно отметить 12 января
Киев • УНН
Исследования показывают, что лишь около 12% чувствуют себя успешными в выполнении своих новогодних обещаний.
Сегодня, 12 января, во многих странах мира отмечается День соблюдения новогодних обещаний, пишет УНН.
Многие люди перед Новым годом любят ставить перед собой определенные цели. Поэтому, сегодняшний день является напоминанием для этих людей, что уже пора начинать принимать меры для их достижения
Новый год воспринимается как новый старт, что мотивирует людей ставить перед собой высокие цели. Однако исследования показывают, что лишь около 12% чувствуют себя успешными в выполнении своих обещаний. Эта неудача часто связана с тем, что люди ставят перед собой расплывчатую или нереалистичную цель.
Чтобы повысить вероятность успеха, важно ставить конкретные и достижимые цели.
Также сегодня можно отметить День упорной работы.
Цель события, которое было основано в 2016 году, заключается в интенсификации усилий как в профессиональных, так и в личных начинаниях. Речь идет не только об увеличении рабочей нагрузки, но и о более эффективной и целенаправленной работе. Этот день побуждает нас выйти за привычные рамки и стремиться к большему, задавая тон на весь следующий год.
По новоюлианскому церковному календарю сегодня День памяти святой Татьяны Римской или Татьянин день.
Татьяна родилась в ІІІ веке в богатой христианской семье в Риме. По достижении совершеннолетия она отказалась от мирской жизни и посвятила себя служению Господу.
Как-то ее схватили язычники, привели в храм Аполлона и заставляли принести жертву языческим богам. Татьяна отказалась и начала молиться.
Татьяну начали пытать, но раны на ее теле быстро заживали. Разъяренная толпа решила, что ее надо казнить. Татьяну зарубили мечом.
Именины 12 января празднуют Татьяна, Петр, Илья.
День соблюдения новогодних обещаний, Татьянин день по новоюлианскому календарю. Что еще можно отметить 12 января
Исследования показывают, что лишь около 12% чувствуют себя успешными в выполнении своих новогодних обещаний.
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