Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования

Киев • УНН

 • 170 просмотра

12 января верующие чтят память святой мученицы Татьяны Римской. Этот праздник имеет глубокие духовные корни и народные традиции.

Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования

Сегодня, 12 января, верующие в Украине чтят память святой мученицы Татьяны Римской. Этот праздник имеет глубокие духовные корни, связанные с историей раннего христианства и народными традициями, передает УНН.

Детали

Татьянин день начали отмечать еще в далеком III веке в память святой мученицы Татианы. И события с этим днем связаны далеко не праздничные. Святая мученица Татиана Римская проживала в Италии во II-III веках и происходила из богатого и знатного рода, получила достойное образование и воспитывалась в духе христианства, а после достижения совершеннолетия дала обет целомудрия.

В тот период почти весь народ в Италии поклонялся языческим богам, тогда как христианство находилось в преследовании, однако Татиана все равно не отказалась от христианской веры.

По преданию, когда ее схватили и заставили поклониться статуе Аполлона, Татиана произнесла молитву Христу, и произошло землетрясение, которое разрушило языческий храм и статую языческого бога.

Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия05.01.26, 20:15 • 150799 просмотров

С Татианой происходило еще много чудес. По легенде, после зверских мучений она оставалась невредимой, но палачи все-таки казнили ее. День казни приходится на 25 января 226 года по новому стилю.

С сентября 2023 года в Украине действует новоюлианский календарь, из-за чего большинство церковных праздников сместились на 13 дней раньше. Следовательно, Татьянин день теперь отмечают 12 января. В 2026 году он приходится на понедельник.

Рождественские суеверия и приметы23.12.24, 12:42 • 135527 просмотров

Также Татьянин День имеет народные традиции и приметы. В древности в этот день пекли круглые караваи, символизировавшие солнце, призывая тепло и раннюю весну. Молодежь устраивала вечерницы, а девушки гадали на судьбу и любовь.

Наши предки также внимательно наблюдали за погодой: если теплый день, считалось, что он предвещает засушливое лето, если на улице снег, то дождливое, тогда как ясная и морозная погода – стабильное и приятное лето.

Кроме того, считается, что люди, рожденные в Татьянин день, имеют талант к хозяйствованию и особую жизненную мудрость.

День соблюдения новогодних обещаний, Татьянин день по новоюлианскому календарю. Что еще можно отметить 12 января12.01.24, 06:11 • 27663 просмотра

Алла Киосак

