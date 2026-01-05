Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
14:42 • 13585 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 28102 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 20335 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 26733 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 34904 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 92385 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 67498 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 92348 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 97745 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 68719 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
1.7м/с
79%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto5 января, 09:55 • 18686 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны5 января, 11:49 • 24045 просмотра
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку5 января, 12:06 • 22516 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь12:22 • 13948 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 27414 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия18:15 • 10 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
14:05 • 28107 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 27472 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 92390 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 154726 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Франция
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 51815 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 46399 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 43701 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 51842 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 96966 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Золото

Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Православные в Украине будут праздновать Крещение 6 января по новому календарю. Узнайте о традициях, суевеях праздника и официальных местах для купания в Киеве, а также правилах безопасности на водоемах.

Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия

Христианский праздник Крещения православные в Украине будут отмечать во вторник, 6 января. Крещение Господне или Богоявление — один из главных двунадесятых праздников православной традиции. УНН рассказывает о традициях и суевериях в этот день, а также напоминает правила поведения на водоемах. 

Крещение

Крещение Господне — последний из праздников рождественского цикла. В этот день верующие празднуют совершение Таинства Крещения, которое Иисус Христос совершил в возрасте 30 лет на реке Иордан. Когда он вышел на берег, то с небес послышался голос Бога-Отца, который назвал Иисуса своим Сыном. И на него сошел Святой Дух в образе голубя.

Поэтому этот праздник еще называют Богоявлением. Верующие считают, что именно Крещение Господне свидетельствует о таинстве Святой Троицы. Потому что именно в этот день Бог явился в трех ипостасях: Бог Отец – в голосе, Сын Божий – во плоти, Дух святой – в виде голубя.

Начиная с 2024 года, праздник Богоявления отмечают по новому церковному календарю — то есть на 13 дней раньше, чем раньше (19 января). 

Традиции и суеверия

В этот день верующие освящают воду, которая является главным символом праздника. Христиане верят, что освященная вода на Крещение обладает целебными свойствами, ею можно излечиться от недугов, поэтому ее хранят весь год и она не портится.

По давним традициям, освящение воды проводили под открытым небом на берегу рек, озер или ручьев. Кроме того, перед Крещением люди изо льда вырезали большой крест и ставили его возле проруби, в которую впоследствии ныряли. Они считали, что таким образом очищаются от грехов и заряжаются здоровьем на весь год.

Предки верили, что от погоды в этот день зависит весь следующий год:

  • если в этот день ясная, однако морозная погода, лето будет жарким и сухим;
    • снегопад обещает щедрый урожай на целый год;
      • на Крещение метель – и в апреле будет метель;
        • на дереве вы увидели иней, а на небе облака – то к плодородному году;
          • теплый день обещает много хлеба;
            • если день был солнечным и теплым, такая погода продержится еще несколько недель.

              Кроме того, по поверьям, в этот день нельзя стирать, проводить какие-либо гадания, плакать. В народе считали, что кто льет слезы в этот праздник, тот будет плакать и в следующем году. Заниматься физическим трудом в этот день также запрещено. 

              В Киеве определили безопасные локации для купания на Крещение: где будут дежурить спасатели03.01.25, 14:32 • 29698 просмотров

              Локации для купания на Крещение в Киеве

              В КП "Плесо" призвали киевлян и гостей столицы в связи с ситуацией безопасности воздержаться от массовых собраний и традиционного купания в открытых водоемах.

              В то же время для обеспечения общественной безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Киева 6 января 2026 года в столице будут работать специально подготовленные локации для погружения в воду по случаю Крещения. Они оборудованы с учетом требований безопасности и будут работать с 08:00 до 17:00 

              - заявили в КП. 

              Официальные локации для погружения:

              • Голосеевский район: пляж "Галерный";
                • Деснянский район: пляж "Троещина";
                  • Днепровский район: пляжи "Детский", "Венеция", "Тельбин","Радуга", "Радуга";
                    • Оболонский район: озера Вербное и Иорданское, пляж "Пуща-Водица", зона отдыха "Наталка", пляж на Оболонском острове

                      На предприятии добавили, что в соответствии с решением Совета обороны города гражданам не рекомендовано посещать пляжи в городе. 

                      В КГГА призвали киевлян воздержаться от массовых мероприятий на Крещение05.01.26, 16:25 • 2780 просмотров

                      Безопасность на водоемах

                      В Министерстве внутренних дел призвали помнить об осторожности и ответственности: 

                      • там, где погружения разрешены, выбирайте только оборудованные места;
                        • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
                          • не оставляйте детей без присмотра.

                            В случае экстренных ситуаций, обращайтесь за помощью соответствующих служб – по телефону 101, 102, 103 или 112 

                            - призвали в МВД. 

                            В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что по давней традиции украинцы будут нырять в проруби, почитая праздник и закаляя дух, однако  купание в ледяной воде – опасно.

                            Будьте внимательны и осторожны: выбирайте только официальные места, учитывайте состояние здоровья и соблюдайте правила безопасности. Пусть осторожность и ответственность станут основой спокойного празднования. Советуем воздержаться от посещения массовых мероприятий и неукоснительно выполнять требования и ограничения, установленные в период военного положения 

                            - призвали в ГСЧС. 

                            Атмосферные фронты обусловят ухудшение погоды, а к концу недели есть тенденция к существенному похолоданию - синоптик05.01.26, 14:59 • 4822 просмотра

                            Антонина Туманова

                            Обществопубликации
                            Военное положение
                            Война в Украине
                            Снег в Украине
                            Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
                            Министерство внутренних дел Украины
                            Украина
                            Киев