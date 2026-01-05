Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия

Христианский праздник Крещения православные в Украине будут отмечать во вторник, 6 января. Крещение Господне или Богоявление — один из главных двунадесятых праздников православной традиции. УНН рассказывает о традициях и суевериях в этот день, а также напоминает правила поведения на водоемах.

Крещение

Крещение Господне — последний из праздников рождественского цикла. В этот день верующие празднуют совершение Таинства Крещения, которое Иисус Христос совершил в возрасте 30 лет на реке Иордан. Когда он вышел на берег, то с небес послышался голос Бога-Отца, который назвал Иисуса своим Сыном. И на него сошел Святой Дух в образе голубя.

Поэтому этот праздник еще называют Богоявлением. Верующие считают, что именно Крещение Господне свидетельствует о таинстве Святой Троицы. Потому что именно в этот день Бог явился в трех ипостасях: Бог Отец – в голосе, Сын Божий – во плоти, Дух святой – в виде голубя.

Начиная с 2024 года, праздник Богоявления отмечают по новому церковному календарю — то есть на 13 дней раньше, чем раньше (19 января).

Традиции и суеверия

В этот день верующие освящают воду, которая является главным символом праздника. Христиане верят, что освященная вода на Крещение обладает целебными свойствами, ею можно излечиться от недугов, поэтому ее хранят весь год и она не портится.

По давним традициям, освящение воды проводили под открытым небом на берегу рек, озер или ручьев. Кроме того, перед Крещением люди изо льда вырезали большой крест и ставили его возле проруби, в которую впоследствии ныряли. Они считали, что таким образом очищаются от грехов и заряжаются здоровьем на весь год.

Предки верили, что от погоды в этот день зависит весь следующий год:

если в этот день ясная, однако морозная погода, лето будет жарким и сухим;

снегопад обещает щедрый урожай на целый год;

на Крещение метель – и в апреле будет метель;

на дереве вы увидели иней, а на небе облака – то к плодородному году;

теплый день обещает много хлеба;

если день был солнечным и теплым, такая погода продержится еще несколько недель.

Кроме того, по поверьям, в этот день нельзя стирать, проводить какие-либо гадания, плакать. В народе считали, что кто льет слезы в этот праздник, тот будет плакать и в следующем году. Заниматься физическим трудом в этот день также запрещено.

Локации для купания на Крещение в Киеве

В КП "Плесо" призвали киевлян и гостей столицы в связи с ситуацией безопасности воздержаться от массовых собраний и традиционного купания в открытых водоемах.

В то же время для обеспечения общественной безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Киева 6 января 2026 года в столице будут работать специально подготовленные локации для погружения в воду по случаю Крещения. Они оборудованы с учетом требований безопасности и будут работать с 08:00 до 17:00 - заявили в КП.

Официальные локации для погружения:

Голосеевский район: пляж "Галерный";

Деснянский район: пляж "Троещина";

Днепровский район: пляжи "Детский", "Венеция", "Тельбин","Радуга", "Радуга";

Оболонский район: озера Вербное и Иорданское, пляж "Пуща-Водица", зона отдыха "Наталка", пляж на Оболонском острове

На предприятии добавили, что в соответствии с решением Совета обороны города гражданам не рекомендовано посещать пляжи в городе.

Безопасность на водоемах

В Министерстве внутренних дел призвали помнить об осторожности и ответственности:

там, где погружения разрешены, выбирайте только оборудованные места;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не оставляйте детей без присмотра.

В случае экстренных ситуаций, обращайтесь за помощью соответствующих служб – по телефону 101, 102, 103 или 112 - призвали в МВД.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что по давней традиции украинцы будут нырять в проруби, почитая праздник и закаляя дух, однако купание в ледяной воде – опасно.

Будьте внимательны и осторожны: выбирайте только официальные места, учитывайте состояние здоровья и соблюдайте правила безопасности. Пусть осторожность и ответственность станут основой спокойного празднования. Советуем воздержаться от посещения массовых мероприятий и неукоснительно выполнять требования и ограничения, установленные в период военного положения - призвали в ГСЧС.

