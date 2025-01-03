В Киеве определили безопасные локации для купания на Крещение: где будут дежурить спасатели
Киев • УНН
Киевская власть объявила 11 официальных локаций для купания на Крещение, где будут дежурить спасатели и медики. КП «Плесо» проверило водоемы на безопасность и санитарные нормы.
Городские власти Киева призывают всех киевлян и гостей столицы, которые планируют отмечать Крещение на воде, быть особенно осторожными и соблюдать все правила безопасности, пишет УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Для безопасности граждан в Киеве 6 января, как сообщается, организуют дежурство спасателей и медицинское сопровождение на таких локациях:
- озеро Вербное;
- Оболонский остров;
- пляжи «Детский», «Венеция», «Центральный», «Тельбин», «Троещина», «Радуга», «Пуща-Водица», «Наталка», «Галерный», «Радуга».
КП «Плесо» отмечает, что пляжи и водоемы столицы регулярно проверяют на соответствие санитарным нормам. Для минимизации рисков травмирования водолазы предприятия обследовали дно водоемов на всех локациях.
Напомним
Ранее УНН писал, что Министерство внутренних дел Украины советует придерживаться безопасной практики погружения в холодную воду, в частности нырять только в специально отведенных для этого местах.