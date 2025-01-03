У Києві визначили безпечні локації для купання на Водохреще: де чергуватимуть рятувальники

Міська влада Києва закликає всіх киян та гостей столиці, які планують відзначати Водохреще на воді, бути особливо обережними та дотримуватися всіх правил безпеки, пише УНН з посиланням на КМДА.

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Для безпеки громадян у Києві 6 січня, як повідомляється, організують чергування рятувальників і медичний супровід на таких локаціях:

озеро Вербне;

Оболонський острів;

пляжі "Дитячий", "Венеція", "Центральний", "Тельбін", "Троєщина", "Райдуга", "Пуща-Водиця", "Наталка", "Галерний", "Веселка".

КП "Плесо" наголошує, що пляжі та водойми столиці регулярно перевіряють на відповідність санітарним нормам. Для мінімізації ризиків травмування водолази підприємства обстежили дно водойм на всіх локаціях.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Міністерство внутрішніх справ України радить дотримуватися безпечної практики занурення у холодну воду, зокрема пірнати лише у спеціально відведених для цього місцях.