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У Києві визначили безпечні локації для купання на Водохреще: де чергуватимуть рятувальники

У Києві визначили безпечні локації для купання на Водохреще: де чергуватимуть рятувальники

Київ • УНН

 • 29647 перегляди

Київська влада оголосила 11 офіційних локацій для купання на Водохреще, де будуть чергувати рятувальники та медики. КП "Плесо" перевірило водойми на безпеку та санітарні норми.

Міська влада Києва закликає всіх киян та гостей столиці, які планують відзначати Водохреще на воді, бути особливо обережними та дотримуватися всіх правил безпеки, пише УНН з посиланням на КМДА.

Деталі 

Для безпеки громадян у Києві 6 січня, як повідомляється, організують чергування рятувальників і медичний супровід на таких локаціях:

  • озеро Вербне;
    • Оболонський острів; 
      • пляжі "Дитячий", "Венеція", "Центральний", "Тельбін", "Троєщина", "Райдуга", "Пуща-Водиця", "Наталка", "Галерний", "Веселка". 

        КП "Плесо" наголошує, що пляжі та водойми столиці регулярно перевіряють на відповідність санітарним нормам. Для мінімізації ризиків травмування водолази підприємства обстежили дно водойм на всіх локаціях.

        Нагадаємо 

        Раніше УНН писав, що Міністерство внутрішніх справ України радить дотримуватися безпечної практики занурення у холодну воду, зокрема пірнати лише у спеціально відведених для цього місцях.

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

        Київ
        ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
        kyivКиїв

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