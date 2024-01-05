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Заходи безпеки на Водохреща від МВС

Заходи безпеки на Водохреща від МВС

Київ • УНН

 • 34693 перегляди

Водохреща припадає на 6 січня; Міністерство внутрішніх справ України радить дотримуватися безпечної практики занурення у холодну воду, зокрема пірнати лише у спеціально відведених для цього місцях.

В 2024 році християнське свято Водохреще святкуватимуть вже завтра, 6 січня. З цієї нагоди правоохоронці нагадали українцям правила безпечного занурення в холодну воду. Відповідне повідомлення поширили МВС, передає УНН.

Деталі

В МВС нагадали, що занурення у холодну воду має відбуватися тільки з урахуванням правил безпеки. Наприклад можна занурювалися лише в спеціально облаштованому місці, де чергують рятувальники та медики. Також важливо пам’ятати, що у воді не можна перебувати довше однієї хвилини та перед занурюванням необхідно розігрітися та відмовитися від вживання спиртних напоїв. Окремо зазначено, що в низці регіонів діє заборона або обмеження на купання у водоймах через безпекову ситуацію.

Погода на Водохреще в Україні: синоптики дали прогноз05.01.24, 14:59 • 21607 переглядiв

Нагадаємо

У Києві комунальники перевірили водойми міста напередодні християнського свята Водохреще. Однак киян закликають утриматися від масових зібрань з міркувань безпеки.  

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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