Заходи безпеки на Водохреща від МВС

В 2024 році християнське свято Водохреще святкуватимуть вже завтра, 6 січня. З цієї нагоди правоохоронці нагадали українцям правила безпечного занурення в холодну воду. Відповідне повідомлення поширили МВС, передає УНН.

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В МВС нагадали, що занурення у холодну воду має відбуватися тільки з урахуванням правил безпеки. Наприклад можна занурювалися лише в спеціально облаштованому місці, де чергують рятувальники та медики. Також важливо пам’ятати, що у воді не можна перебувати довше однієї хвилини та перед занурюванням необхідно розігрітися та відмовитися від вживання спиртних напоїв. Окремо зазначено, що в низці регіонів діє заборона або обмеження на купання у водоймах через безпекову ситуацію.

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