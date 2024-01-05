Меры безопасности на Крещение от МВД

В 2024 году христианский праздник Крещение будут праздновать уже завтра, 6 января. По этому случаю правоохранители напомнили украинцам правила безопасного погружения в холодную воду. Соответствующее сообщение распространили МВД, передает УНН.

Детали

В МВД напомнили, что погружение в холодную воду должно происходить только с учетом правил безопасности. Например можно погружались только в специально оборудованном месте, где дежурят спасатели и медики. Также важно помнить, что в воде нельзя находиться дольше одной минуты и перед погружением необходимо разогреться и отказаться от употребления спиртных напитков. Отдельно отмечено, что в ряде регионов действует запрет или ограничение на купание в водоемах из-за ситуации с безопасностью.

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Напомним

В Киеве коммунальщики проверили водоемы города накануне христианского праздника Крещение. Однако киевлян призывают воздержаться от массовых собраний из соображений безопасности.