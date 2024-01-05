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Меры безопасности на Крещение от МВД

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 19:08  •  24967 просмотра

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Крещение приходится на 6 января; Министерство внутренних дел Украины советует придерживаться безопасной практики погружения в холодную воду, в частности нырять только в специально отведенных для этого местах.

В 2024 году христианский праздник Крещение будут праздновать уже завтра, 6 января. По этому случаю правоохранители напомнили украинцам правила безопасного погружения в холодную воду. Соответствующее сообщение распространили МВД, передает УНН.

Детали

В МВД напомнили, что погружение в холодную воду должно происходить только с учетом правил безопасности. Например можно погружались только в специально оборудованном месте, где дежурят спасатели и медики. Также важно помнить, что в воде нельзя находиться дольше одной минуты и перед погружением необходимо разогреться и отказаться от употребления спиртных напитков. Отдельно отмечено, что в ряде регионов действует запрет или ограничение на купание в водоемах из-за ситуации с безопасностью.

Погода на Крещение в Украине: синоптики дали прогноз05 январь 2024, 12:59 • 17139 просмотров

Напомним

В Киеве коммунальщики проверили водоемы города накануне христианского праздника Крещение. Однако киевлян призывают воздержаться от массовых собраний из соображений безопасности.  

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Общество
Заходи безпеки на Водохреща від МВС
Security measures for Epiphany from the Ministry of Internal Affairs
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