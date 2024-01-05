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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода на Крещение в Украине: синоптики дали прогноз

Погода на Крещение в Украине: синоптики дали прогноз

Киев • УНН

 • 21604 просмотра

На Крещение в Украине ожидается умеренная дневная температура, снег на севере и дождь на западе.

В Украине на Крещение по новоюлианскому календарю, 6 января, на большинстве территории днем ожидается плюсовая температура, морозная погода ожидается на севере, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 6 января в северной части снег, на Закарпатье и Прикарпатье дождь, ночью в восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков.

На севере страны на дорогах местами гололедица, на Волыни и в Ровенской области местами гололед.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в Черниговской и Сумской областях 8-13° мороза, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 0-5° тепла; днем 1-6° тепла, в юго-западных областях 7-12° тепла, в северной части страны 0-5° мороза.

Погода в столичном регионе

На Киевщине завтра ночью без осадков, днем снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-7°, днем 0-2° мороза.  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество

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