Погода на Крещение в Украине: синоптики дали прогноз
Киев • УНН
На Крещение в Украине ожидается умеренная дневная температура, снег на севере и дождь на западе.
В Украине на Крещение по новоюлианскому календарю, 6 января, на большинстве территории днем ожидается плюсовая температура, морозная погода ожидается на севере, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 6 января в северной части снег, на Закарпатье и Прикарпатье дождь, ночью в восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков.
На севере страны на дорогах местами гололедица, на Волыни и в Ровенской области местами гололед.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 2-7° мороза, в Черниговской и Сумской областях 8-13° мороза, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 0-5° тепла; днем 1-6° тепла, в юго-западных областях 7-12° тепла, в северной части страны 0-5° мороза.
Погода в столичном регионе
На Киевщине завтра ночью без осадков, днем снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 5-7°, днем 0-2° мороза.