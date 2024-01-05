Погода на Водохреще в Україні: синоптики дали прогноз

В Україні на Водохреще за новоюліанським календарем, 6 січня, на більшості території вдень очікується плюсова температура, морозна погода очікується на півночі, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 6 січня у північній частині сніг, на Закарпатті та Прикарпатті дощ, вночі у східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів.

На півночі країни на дорогах подекуди ожеледиця, на Волині та Рівненщині місцями ожеледь.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, в Чернігівській та Сумській областях 8-13° морозу, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла, в південно-західних областях 7-12° тепла, в північній частині країни 0-5° морозу.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра вночі без опадів, вдень сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-7°, вдень 0-2° морозу.