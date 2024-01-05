Киян закликають утриматися від масових купань на Водохреще

У Києві комунальники перевірили водойми міста напередодні християнського свята Водохреще. Однак киян закликають утриматися від масових зібрань з міркувань безпеки. Про це повідомили у дописі Facebook комунального підприємства "Плесо", передає УНН.

В умовах війни, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві зазначили в компанії.

Водночас працівники КП "Плесо" перевірили санітарний стан і радіаційний фон поблизу водойм і на пляжах міста, де на свято Хрещення Господнього традиційно освячують і занурюються в воду. Усі показники у межах норми, зазначили комунальники.

Довідка

За Новоюліанським календарем Водохреща у цьому році відзначатимуть шостого січня. Напередодні свята рятувальники ДСНС Київщини провели рейд на Київському морі та навчали людей безпечного поводження на воді.

До свята Водохреще у Києві та області на водних об'єктах організують 33 рятувальні пости, на яких чергуватимуть 156 рятувальників.

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