Киевлян призывают воздержаться от массовых купаний на Крещение Господне

В Киеве коммунальщики проверили водоемы города накануне христианского праздника Крещение. Однако киевлян призывают воздержаться от массовых собраний из соображений безопасности. Об этом сообщили в заметке Facebook коммунального предприятия "Плесо", передает УНН.

В условиях войны, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан, для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве отметили в компании.

В то же время работники КП "Плесо" проверили санитарное состояние и радиационный фон вблизи водоемов и на пляжах города, где на праздник Крещения Господня традиционно освящают и погружаются в воду. Все показатели в пределах нормы, отметили коммунальщики.

Справка

По Новоюлианскому календарю Крещение в этом году будут отмечать шестого января. Накануне праздника спасатели ГСЧС Киевщины провели рейд на Киевском море и учили людей безопасному поведению на воде.

К празднику Крещение в Киеве и области на водных объектах организуют 33 спасательных поста, на которых будут дежурить 156 спасателей.

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