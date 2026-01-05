В КГГА призвали киевлян воздержаться от массовых мероприятий на Крещение
Киев • УНН
Киевская городская государственная администрация призвала киевлян воздержаться от массовых мероприятий на Крещение, но назвала безопасные места для погружения. Для безопасности граждан 6 января с 8:00 до 17:00 будет организовано дежурство спасателей и медицинское сопровождение на обследованных локациях.
Призываем киевлян воздержаться от массовых мероприятий на Крещение. В случае купания – соблюдать правила безопасности
В городской власти напомнили, что погружаться следует только на специально подготовленных местах, неукоснительно соблюдать рекомендации спасателей и ограничения, действующие в условиях военного положения.
Для безопасности граждан 6 января с 8:00 до 17:00 организуют дежурство спасателей и медицинское сопровождение на предварительно обследованных локациях:
▫️Голосеевский район – пляж "Галерный";
▫️Деснянский район – пляж "Троещина";
▫️Днепровский район – пляжи "Детский", "Венеция", "Тельбин", "Радуга", "Радуга";
▫️Оболонский район – озера Вербное и Иорданское, зона отдыха "Наталка", пляж "Пуща-Водица" и на Оболонском острове.
