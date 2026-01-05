В КГГА призвали киевлян воздержаться от массовых мероприятий на Крещение

$42.290.12
Эксклюзив
14:42 • 772 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 6686 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 10696 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 14826 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
09:38 • 27102 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 80299 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 62689 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 88667 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 95450 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 66824 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес5 января, 05:49 • 54524 просмотра
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto09:55 • 13630 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны11:49 • 18363 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь12:22 • 7680 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 15757 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
14:05 • 6686 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 15767 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
09:07 • 80300 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 148075 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 165569 просмотра
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Кирилл Буданов
Сергей Кислыця
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Харьков
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 46966 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 41812 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 39849 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 48242 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 93622 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Ланцет (барражирующий боеприпас)

В КГГА призвали киевлян воздержаться от массовых мероприятий на Крещение

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Киевская городская государственная администрация призвала киевлян воздержаться от массовых мероприятий на Крещение, но назвала безопасные места для погружения. Для безопасности граждан 6 января с 8:00 до 17:00 будет организовано дежурство спасателей и медицинское сопровождение на обследованных локациях.

В КГГА призвали киевлян воздержаться от массовых мероприятий на Крещение

В Киевской городской государственной администрации призвали киевлян воздержаться от массовых мероприятий на Крещение, но, вместе с тем, напомнили, где в столице можно совершить безопасное погружение, передает УНН.

Призываем киевлян воздержаться от массовых мероприятий на Крещение. В случае купания – соблюдать правила безопасности 

- сообщили в КГГА.

В городской власти напомнили, что погружаться следует только на специально подготовленных местах, неукоснительно соблюдать рекомендации спасателей и ограничения, действующие в условиях военного положения.

В Киеве определили безопасные локации для купания на Крещение: где будут дежурить спасатели03.01.25, 14:32 • 29697 просмотров

Для безопасности граждан 6 января с 8:00 до 17:00 организуют дежурство спасателей и медицинское сопровождение на предварительно обследованных локациях:

▫️Голосеевский район – пляж "Галерный";

▫️Деснянский район – пляж "Троещина";

▫️Днепровский район – пляжи "Детский", "Венеция", "Тельбин", "Радуга", "Радуга";

▫️Оболонский район – озера Вербное и Иорданское, зона отдыха "Наталка", пляж "Пуща-Водица" и на Оболонском острове.

Является ли погружение в воду на Крещение обязательным - ответ священника06.01.25, 13:46 • 24822 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоКиев
Военное положение
Война в Украине
Киевская городская государственная администрация
Киев