Ексклюзив
14:05 • 3550 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 8036 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 10977 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
09:38 • 24763 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 75807 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 60919 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 87546 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 94735 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 66511 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 69535 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
У КМДА закликали киян утриматись від масових заходів на Водохреще

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Київська міська державна адміністрація закликала киян утриматися від масових заходів на Водохреще, але назвала безпечні місця для занурення. Для безпеки громадян 6 січня з 8:00 до 17:00 буде організовано чергування рятувальників та медичний супровід на обстежених локаціях.

У КМДА закликали киян утриматись від масових заходів на Водохреще

У Київській міській державній адміністрації закликали киян утриматись від масових заходів на Водохреще, але, разом з тим, нагадали, де у столиці можна здійснити безпечне занурення, передає УНН.

Закликаємо киян утриматися від масових заходів на Водохреще. У разі купання – дотримуватися правил безпеки 

- повідомили в КМДА.

У міській владі нагадали, що занурюватися слід лише на спеціально підготовлених місцях, неухильно дотримуватися рекомендацій рятувальників та обмежень, які діють в умовах воєнного стану.

У Києві визначили безпечні локації для купання на Водохреще: де чергуватимуть рятувальники03.01.25, 14:32 • 29697 переглядiв

Для безпеки громадян 6 січня з 8:00 до 17:00 організують чергування рятувальників і медичний супровід на попередньо обстежених локаціях:

▫️Голосіївський район – пляж "Галерний";

▫️Деснянський район – пляж "Троєщина";

▫️Дніпровський район – пляжі "Дитячий", "Венеція", "Тельбін", "Веселка", "Райдуга";

▫️Оболонський район – озера Вербне та Йорданське, зона відпочинку "Наталка", пляж "Пуща-Водиця" та на Оболонському острові.

Чи є занурення у воду на Водохреще обов'язковим - відповідь священника06.01.25, 13:46 • 24816 переглядiв

Антоніна Туманова

