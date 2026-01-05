У КМДА закликали киян утриматись від масових заходів на Водохреще
Київ • УНН
Київська міська державна адміністрація закликала киян утриматися від масових заходів на Водохреще, але назвала безпечні місця для занурення. Для безпеки громадян 6 січня з 8:00 до 17:00 буде організовано чергування рятувальників та медичний супровід на обстежених локаціях.
У Київській міській державній адміністрації закликали киян утриматись від масових заходів на Водохреще, але, разом з тим, нагадали, де у столиці можна здійснити безпечне занурення, передає УНН.
Закликаємо киян утриматися від масових заходів на Водохреще. У разі купання – дотримуватися правил безпеки
У міській владі нагадали, що занурюватися слід лише на спеціально підготовлених місцях, неухильно дотримуватися рекомендацій рятувальників та обмежень, які діють в умовах воєнного стану.
Для безпеки громадян 6 січня з 8:00 до 17:00 організують чергування рятувальників і медичний супровід на попередньо обстежених локаціях:
▫️Голосіївський район – пляж "Галерний";
▫️Деснянський район – пляж "Троєщина";
▫️Дніпровський район – пляжі "Дитячий", "Венеція", "Тельбін", "Веселка", "Райдуга";
▫️Оболонський район – озера Вербне та Йорданське, зона відпочинку "Наталка", пляж "Пуща-Водиця" та на Оболонському острові.
